Mauricio Macri lanzó su gira nacional en Chaco y advirtió: “El silencio traiciona al cambio”

Mauricio Macri inició este viernes en Chaco una nueva gira federal junto a la militancia del PRO, con un mensaje que combinó respaldo al Gobierno de Javier Milei y una advertencia hacia el oficialismo: “El silencio traiciona al cambio”.

Desde Resistencia, donde presentó su espacio “Próximo Paso”, el expresidente dejó en claro que el PRO no buscará posicionarse como oposición, aunque remarcó que eso no significa quedarse callado frente a los errores.

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“El PRO plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina. Lamentablemente en 2019 vino el ejército de demolición. En 2023 volvimos a arrasar, pero el cambio no está blindado”, afirmó ante la militancia.

El acto estuvo enfocado en la proyección política hacia 2027 y en el rol que tendrá el partido amarillo dentro del nuevo escenario político, con Milei en la Casa Rosada y el PRO intentando redefinir su lugar.

Macri respaldó el rumbo de Milei, pero pidió marcar lo que falta

Sin mencionar directamente al Presidente, Macri insistió en que el PRO acompaña el rumbo económico y político del Gobierno libertario. “Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo, porque es nuestro rumbo. Nosotros venimos a completar. No vamos a ser opositores ni oponernos a lo que corresponde”, sostuvo.

Sin embargo, también marcó que acompañar no implica silencio absoluto. “La lealtad es al cambio que se prometió. Eso nos obliga a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal”, expresó.

En medio de la polémica que golpea al oficialismo por el caso que involucra a Manuel Adorni, Macri reforzó su postura con una frase que fue leída como un mensaje directo hacia La Libertad Avanza.

Con Mauricio Macri, el PRO mostró músculo y advirtió: “Somos más que presente”

“Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados; lo traiciona. Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo”, lanzó.

El exmandatario aclaró que el objetivo no es debilitar al Gobierno, sino evitar que el descontento abra nuevamente la puerta al kirchnerismo. “No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo. Vamos a señalar las cosas que faltan”, afirmó.

También pidió dejar atrás las disputas internas dentro del PRO y convocó especialmente a los jóvenes a recuperar protagonismo político. “Se vienen tiempos en que hay que volver a ser protagonistas. Dejemos de lado las peleas internas, las pequeñeces. Está en juego el futuro de nuestro país”, señaló.

La arenga a la juventud del PRO

Sobre el cierre de su discurso, Macri volvió a apuntar a la militancia joven y llamó a defender el proyecto político que, según él, inició el PRO y hoy continúa el oficialismo. “Prepárense, no se callen y entendamos que blindar el cambio requiere un trabajo de todos los días”, sostuvo.

Macri desembarca en Chaco para relanzar el PRO y marcar su estrategia nacional

Y cerró con una nueva advertencia sobre el avance del populismo: “Nuestra tarea es blindar y defender ese cambio”.

LB