"Para tibios, lo voto a Macri": el crudo descargo de militantes libertarios que rompe con la conducción de Karina

El clima de insurgencia digital dentro de La Libertad Avanza alcanzó su punto de máxima tensión con las declaraciones de Alejandro Sarubbi en el canal de streaming Carajo. El abogado lanzó una crítica feroz contra la dirigencia del partido, a la que calificó de "tibia y cagona" en un 90%. Para Sarubbi, el espacio se volvió una copia de la gestión de Mauricio Macri, perdiendo la esencia disruptiva que lo llevó al poder.

El blanco principal de los dardos fue Karina Milei, a quien Sarubbi señaló como la responsable absoluta del caos interno por su rol de armadora nacional. "Karina trajo a Pareja. Háganse cargo", disparó el streamer, rechazando la obediencia debida hacia el armador bonaerense respaldado por la hermana del Presidente. El planteo fue claro: la militancia no está dispuesta a bancar a "oportunistas" solo por una orden de arriba.

Sarubbi denunció un "temor reverencial" dentro del oficialismo, sugiriendo que muchos callan por miedo a perder sus empleos o beneficios económicos en el Estado. El comunicador aseguró que se terminó el tiempo de ocultar las diferencias para no dañar el proyecto de país frente a lo que considera una traición. "Nadie en la puta vida nos va a obligar a bancar a Pareja", sentenció, dejando en claro que la lealtad tiene un límite.

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La comparación con el macrismo fue uno de los puntos más hirientes del descargo, sugiriendo que el oficialismo perdió su audacia y se llenó de "obsecuentes". Sarubbi recordó que la militancia bancó situaciones difíciles, como el caso de Marcela Pagano, pero que ahora se niegan a seguir siendo condescendientes. "Este quilombo lo hicieron ustedes", remató.

Para Sarubbi, Karina "es responsable" de la debacle en La Libertad Avanza

La rebelión en Carajo se sumó a una ola de descontento que ya no se puede ocultar bajo la alfombra de la pauta digital o el sentido de pertenencia. Para el sector identificado con Santiago Caputo, el avance de la facción de Karina Milei representa una amenaza a la “pureza” del movimiento original. La interna dejó de ser una disputa de pasillo para convertirse en un espectáculo público que debilita la imagen del Gobierno.

"Cagaron a todos": Marcela Pagano apuntó ahora contra el círculo íntimo de Karina Milei

El choque de los streamers y la militancia

La disputa escaló tras la citación a indagatoria de once twitteros por supuestas amenazas a Sebastián Pareja, lo que desató una guerra abierta en las redes sociales. El "Gordo Dan", referente de Santiago Caputo, se cruzó con la diputada Lilia Lemoine, quien exigió que los críticos de Pareja dejaran de seguir a Milei. El influencer le recordó a la legisladora que no tiene potestad para expulsar a nadie y cuestionó su lealtad real hacia el proyecto libertario.

Lemoine defendió a Pareja con la misma vehemencia con la que respaldó a figuras como Manuel Adorni o Sandra Pettovello, acusando a otros de ser funcionales a los enemigos. Sin embargo, la reacción de los "fieles digitales" de Caputo fue unánime en el rechazo a lo que consideran un “disciplinamiento autoritario”. Agustín Romo, jefe de bloque en la provincia, tuvo que intervenir para pedir que nadie abandone el barco en un intento por contener la sangría.

El conflicto en territorio bonaerense dejó al descubierto que la estructura de La Libertad Avanza está dividida en dos bandos que ya no ocultan sus diferencias. Por un lado, la "mesa política" de Karina Milei que busca institucionalizar el partido; por el otro, la tropa tuitera que se siente estafada por la llegada de la casta.

El reciente descargo de Marcela Pagano en X

El antecedente Pagano y la grieta irreparable

La ruptura de Marcela Pagano con el bloque oficialista funcionó como el catalizador de este malestar generalizado entre los militantes de buena fe. La periodista denunció que el Gobierno fue tomado por "chorros y obsecuentes" que envidian los privilegios de la casta y solo buscan la alfombra roja. Su línea, marcada por un duro tweet contra el entorno presidencial, ratificó que el círculo íntimo de "La Jefa" barrió con los cuadros más leales al movimiento original.

En su carta abierta a Milei, que fue escrita en agosto de 2025, Pagano ya advertía que el Presidente estaba siendo manipulado por oportunistas que festejaban el hambre de los jubilados con memes de Twitter. Denunció que el desprecio hacia quienes trajeron votos sin pedir cargos fue la constante de una conducción que priorizó la obediencia sobre el pensamiento. La legisladora señaló que los "leones genuinos" fueron expulsados para dejar lugar a “una corte de adulones” que sólo susurran lo que el poder quiere escuchar.

El alejamiento de figuras que estuvieron desde el minuto cero, sumado al enojo de los streamers más influyentes, plantea un escenario de debilidad para el oficialismo. La acusación de que el Gobierno se convirtió en aquello que juró combatir resuena con fuerza entre los jóvenes militantes que hoy se sienten traicionados.

TC/DCQ