Marcela Pagano dinamitó la paz libertaria con un mensaje que pegó de lleno en el despacho más importante de la Casa Rosada. La legisladora aseguró que los militantes que se deslomaron en campaña fueron traicionados por "obsecuentes y aplaudidores del poder". Según su visión, el Gobierno hoy está bajo el mando de "La Jefa", en una clara alusión al poder absoluto de Karina Milei sobre la estructura nacional.

La diputada no ahorró calificativos contra quienes, según ella, envidiaban a la casta y ahora solo buscan disfrutar de los privilegios del Estado. "Querían ser parte de ella, sacarse la foto y que los reciban con alfombra roja", disparó en sus redes sociales. Pagano señaló que los "leales al movimiento" fueron expulsados para dejar lugar a figuras que nunca habrían logrado pasar el umbral de poder sin el esfuerzo ajeno.

El posteo de Pagano en su cuenta de X (ex Twitter)

El estallido ocurrió mientras la interna en territorio bonaerense ardía tras la citación judicial a once twitteros por supuestas amenazas a Sebastián Pareja. Este movimiento, respaldado por Karina Milei, provocó un choque total entre Lilia Lemoine y Daniel "Gordo Dan" Parisini. La discusión digital dejó al descubierto las grietas entre los fieles a Santiago Caputo y el sector que responde directamente a la hermana del Presidente.

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Lemoine sugirió que los militantes que no bancaran a Pareja deberían "dejar de seguir" a Javier Milei, lo que generó una reacción inmediata de la tropa de Caputo. El "Gordo Dan" le recordó a la legisladora que no tiene potestad para echar a nadie del espacio y la acusó de dejar caer al Gobierno en momentos clave. El cruce escaló hacia chicanas personales sobre el coeficiente intelectual y el manejo de las comisiones en el Congreso.

Sebastián Pareja junto a Karina Milei

En medio de la disputa, figuras como Agustín Romo salieron a respaldar a los militantes digitales para evitar una fuga masiva de seguidores del Presidente. "Tenemos la chance histórica de cambiar este país, no la dejemos pasar", pidió Romo en un intento por calmar las aguas. La pelea evidenció que la lucha por el control de la militancia bonaerense se trasladó a una guerra de trincheras donde nadie parece dispuesto a ceder.

Mientras las redes ardían, el vocero Manuel Adorni encabezó la reunión de la Mesa Política para intentar mostrar una imagen de cohesión institucional. Sin embargo, el descargo de Pagano confirmó que la desconfianza interna llegó a un punto de no retorno. La suerte del Gobierno, según la periodista, hace rato que está en manos de quienes priorizaron el rédito económico por sobre “las ideas que abrazaron de buena fe”.

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El antecedente y la carta abierta

El reciente portazo mediático de Pagano tiene sus raíces en una carta abierta que le envió a Javier Milei en agosto de 2025. En aquel texto, la periodista ya le advertía al mandatario sobre el peligro de estar rodeado por oportunistas que lo manipulan desde el "bronce". "Usted no es la casta, pero lo rodea", le escribió entonces, denunciando que el timón del país estaba siendo conducido hacia una tormenta previsible.

La diputada denunció en ese momento supuestos esquemas de coimas vinculados a los Menem y a la propia Karina Milei en la compra de medicamentos para discapacitados. También cargó contra Luis Caputo por "brindar con champagne" mientras las pymes se fundían y el poder adquisitivo de los jubilados se desplomaba mes a mes. Para Pagano, callar ante estos hechos era traicionar la confianza de los votos que ella misma ayudó a conseguir.

Bajo la consigna "no somos ovejas ni manada", la legisladora ratificó su alejamiento asegurando que lo hacía para salvar al Presidente de su propia trampa. Le pidió que dejara de delegar la política en "fracasados" que nunca arriesgaron nada y que hoy manejan el destino del país desde el resentimiento. El tweet de esta semana confirmó que aquel cariño y esperanza del 2025 se transformaron en una denuncia frontal contra el entorno presidencial.

TC/DCQ