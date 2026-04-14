Virulento cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel: "Escupe huevadas"

Se produjo un fuerte cruce entre Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza (LLA), y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que incluyó frases como “escupe huevadas al por mayor”. Todo comenzó cuando un cibernauta escribió en su cuenta de X: “Estimada Victoria Villarruel: si usted no forma parte del rumbo del gobierno, debe dejar su cargo. Los cargos públicos deberían responder a las ideas y al proyecto político que la ciudadanía votó a través de un partido. En ese sentido, sería necesario avanzar”. La legisladora libertaria compartió el tuit y agregó: “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas. La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor...”.

La socióloga e investigadora Laura Etcharren le contestó: “Diputada Lemoine. ¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años? ¿No le parece una falta de respeto a las instituciones y a parte del pueblo que votó una fórmula bregar por una Vice decorativa? No veo rasgos de deslealtad ni de falta de humildad. Lo que sí observo y entiendo que moleste, es que se acostumbraron a Vicepresidentes potus o selectivos en sus funciones. Pero la Vicepresidente Victoria Villarruel no tiene esas características. La quisieron llevar al ostracismo y les salió mal. Puedo comprender la molestia”.

Lilia Lemoine cuestionando a Victoria Villarruel

Villarruel se sumó a la polémica escribiendo: “Gracias, Laura, por la defensa. La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias. Acá el único vicio es que no les gusta la alteridad. Ni adentro ni afuera. La toman como una agresión. Y las diferencias forman parte de la democracia. Es un gobierno, no una familia psicótica”.

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Etcharren le respondió a la vicepresidenta, cuestionando nuevamente a Lemoine: “No entiende la democracia y no comprende qué es y qué debe hacer una Vicepresidente de la Nación. Una especialista en papelones. Como cuando fue a la frontera a bajar línea contra una provincia y terminó destruyendo al Ministerio de Seguridad Nacional por desconocer jurisdicciones y responsabilidades”. Villarruel ironizó: “Está raro el liberalismo…”.

Consultada por PERFIL sobre las fuertes críticas de la vicepresidenta a sus palabras, Lemoine respondió: "¿Le va tan mal en las encuestas que me viene a buscar para tener algo de publicidad? Pobre domadora de bombillas. Que siga fingiendo solemnidad después de haber traicionado a su compañero de fórmula y a su electorado no solo expone su delirio, también la muestra como lo que es: una nazionalista (con Z) que tiene que mentir sobre quién es para tener un lugar en la política".

Y agregó: "No es casual que le rindiera homenaje a Isabel Perón mientras abandonaba en el penal a aquellos a quienes prometió luchar por su causa solo porque descubrió que cumplir su palabra tenía un costo político muy grande. No dejó A NADIE sin traicionar, salvo a su socio Pato Russo, con quien tiene lazos serviciales desde antes del 2021. Será recordada en los libros de historia como la peor y más ridícula vicepresidente de la Historia, guardá este comentario".

Luego, la legisladora escribió en su cuenta de X: "Es porque es menos popular que yo. Es comprensible. Pero es TRISTE porque ella siempre se la dio de solemne... yo no. Yo siempre le respondo a todos... hasta a la loca de la sartén. ¿En qué andará?".

Victoria Villarruel contestándole a Lilia Lemoine

Milei acusó a Villarruel de traicionarlo y tratar de boicotear su gestión

El presidente Javier Milei concedió, el pasado 5 de abril, una extensa entrevista al medio español “El Debate”, donde apuntó contra Victoria Villarruel, su vicepresidenta. “A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, expresó el mandatario.

Y agregó que Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”. Luego cuestionó a la vicepresidenta por “rendir tributo a Isabel Perón” e inaugurar un busto en su honor en la Cámara Alta.

HM/DCQ