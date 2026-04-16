CABA elimina Ingresos Brutos para 22 oficios: a quiénes alcanza y cómo funciona el beneficio

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció una serie de bonificaciones y descuentos en el impuesto de Ingresos Brutos (IIBB) a los trabajadores independientes de determinados rubros de CABA. En este caso algunos contribuyentes acceden a un descuento del 75% sobre el total de IIBB, mientras que en otros casos este beneficio es del 100%, por lo que la devolución del tributo es total.

CABA eliminó Ingresos Brutos para no profesionales: a quiénes alcanza el beneficio

La nueva estructura, aprobada por la Legislatura porteña a iniciativa del jefe de Gobierno Jorge Macri, busca reducir la carga fiscal para trabajadores independientes y estimular la formalización en el sector. Se aplica en función de la categoría tributaria.

Esta iniciativa ya alcanza a 47 mil contribuyentes —35 mil que dejaron de pagar el tributo y 12 mil con bonificaciones del 75%— y proyecta beneficiar a más de 140 mil trabajadores independientes en total.

Bonificación por categoría

La iniciativa se enfoca en contribuyentes que realizan actividades de servicios de manera independiente y están inscriptos en el Régimen Simplificado, especialmente en las categorías más bajas, y establece una bonificación del 100% del impuesto para esos casos. En tanto, para escalas superiores se prevén reducciones parciales, lo que amplía el universo de beneficiarios. La aplicación es automática y no requiere trámites, siempre que el contribuyente no registre deudas y que su actividad principal sea la prestación de servicios.

Categorías A, B y C: en este caso la bonificación es total y nos les corresponde abonar el impuesto.

Categorías D a H: acceden a un porcentaje de descuento del 75% sobre el total de Ingresos Brutos.

En total, aproximadamente 47.000 personas recibieron de forma inmediata el beneficio completo o parcial, puesto que cumplían con las condiciones de no registrar deudas y estar inscriptos en servicios, de acuerdo con la información oficial difundida por la AGIP.

Qué actividades dejan de pagar el impuesto

El listado incluye principalmente oficios y servicios personales que, hasta ahora, estaban alcanzados por Ingresos Brutos pese a tener ingresos relativamente bajos. Entre ellos figuran:

Peluqueros y barberos

Fotógrafos y camarógrafos

Jardineros

Carpinteros, herreros y cerrajeros

Mecánicos

Pintores

Sastres y zapateros

Joyeros

Masajistas

Personal trainers

Esteticistas

Diseñadores sin título profesional

Editores y guionistas

Se trata, en su mayoría, de trabajadores independientes que no cuentan con título habilitante o matrícula profesional, y que desarrollan actividades de servicios en forma individual.

“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio”, sostuvo Jorge Macri en un comunicado de prensa.

Quiénes pueden acceder al exención de Ingresos Brutos en CABA

Para poder contar con la bonificación o descuento de AGIP es necesario cumplir con dos requisitos:

Estar inscripto en el Régimen Simplificado. No registrar deudas en Ingresos Brutos.

La medida que permitió que unos 47.000 contribuyentes recibieran el beneficio de inmediato, hizo que aproximadamente 93.000 personas, no accedieran de forma automática debido a deudas pendientes con el fisco local, según detalló la AGIP. Para estos casos cabe aclarar que está vigente hasta el 30 de abril la posibilidad de saldar deudas en cuotas a través de una moratoria, para aquellos contribuyentes que deseen regularizar su situación con el organismo recaudador. La regularización de la situación fiscal se estableció como condición indispensable para incorporarse al esquema de bonificaciones.

Otras medidas fiscales y beneficios complementarios

La medida se enmarca en una política más amplia de simplificación tributaria en la Ciudad, con el objetivo de reducir costos administrativos y facilitar el cumplimiento fiscal.

Entre ellas se destaca la devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos, que ya alcanzó a 24 mil contribuyentes con reintegros de hasta $15 millones y más de $34 mil millones devueltos a PyMEs y comerciantes.

También se destaca la exención del 100% del ABL para jubilados y pensionados, que ya beneficia a más de 76 mil personas, ampliando los requisitos de acceso y permitiendo que tanto propietarios como inquilinos puedan acceder.

A su vez, se habilitó la compensación de impuestos, que permite cancelar deudas de ABL y Patentes con saldos a favor de Ingresos Brutos, con más de 268 mil operaciones realizadas de forma online y autogestionada.

En materia de beneficios adicionales, AGIP estableció bonificaciones para nuevos contribuyentes, jóvenes de entre 18 y 29 años y personas con discapacidad, con reducciones de hasta el 100% en los primeros años de actividad y deducciones específicas en función de cada situación.

FN