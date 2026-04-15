CABA eliminó Ingresos Brutos para no profesionales: a quiénes alcanza el beneficio

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) para no profesionales en la mayoría de las categorías del Régimen Simplificado, una medida impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que ya alcanza a 47 mil contribuyentes —35 mil que dejaron de pagar el tributo y 12 mil con bonificaciones del 75%— y que proyecta beneficiar a más de 140 mil trabajadores independientes en total, según informó la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

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La iniciativa establece bonificaciones diferenciadas según la categoría tributaria, con el objetivo de reducir la carga fiscal sobre quienes prestan servicios de manera independiente en la Ciudad.

En ese esquema, los contribuyentes de las categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%, lo que implica la eliminación total del impuesto, mientras que aquellos comprendidos entre las categorías D y H acceden a una reducción del 75%.

El universo alcanzado incluye a trabajadores de distintos rubros como peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas y editores, entre otros oficios que desarrollan su actividad por cuenta propia o bajo contratación.

De acuerdo con los datos oficiales, el beneficio ya se encuentra operativo para una parte significativa de los contribuyentes, mientras que el resto podrá acceder una vez regularizada su situación fiscal.

“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio”, sostuvo Jorge Macri en un comunicado de prensa.

Acceso automático y condiciones para acceder

Uno de los aspectos centrales de la medida es que el beneficio se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que el contribuyente no registre deuda en el impuesto y su actividad corresponda a la prestación de servicios.

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En ese sentido, quienes aún no acceden al beneficio —un universo estimado en 93 mil contribuyentes— deberán regularizar su situación tributaria para poder ser incluidos dentro del esquema de bonificaciones.

Para ello, la Ciudad dispuso una moratoria vigente hasta el 30 de abril, que permite cancelar deudas en cuotas y con descuentos, facilitando el acceso al beneficio para quienes se encuentren en falta.

La medida se enmarca dentro de una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo porteño para simplificar el sistema impositivo y reducir la presión fiscal sobre los trabajadores independientes.

En paralelo, se avanzó en la unificación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos con el Monotributo Nacional (ARCA), lo que permite centralizar pagos y gestiones en una sola plataforma y ya benefició a más de 200 mil contribuyentes.

Otras medidas fiscales y beneficios complementarios

La eliminación y reducción del impuesto se complementa con otras políticas implementadas por la administración porteña, entre ellas la devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos, que ya alcanzó a 24 mil contribuyentes con reintegros de hasta $15 millones y más de $34 mil millones devueltos a PyMEs y comerciantes.

También se destaca la exención del 100% del ABL para jubilados y pensionados, que ya beneficia a más de 76 mil personas, ampliando los requisitos de acceso y permitiendo que tanto propietarios como inquilinos puedan acceder.

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A su vez, se habilitó la compensación de impuestos, que permite cancelar deudas de ABL y Patentes con saldos a favor de Ingresos Brutos, con más de 268 mil operaciones realizadas de forma online y autogestionada.

En materia de beneficios adicionales, AGIP estableció bonificaciones para nuevos contribuyentes, jóvenes de entre 18 y 29 años y personas con discapacidad, con reducciones de hasta el 100% en los primeros años de actividad y deducciones específicas en función de cada situación.

Finalmente, desde el organismo indicaron que continúan trabajando junto a ARCA en la definición de los procedimientos para la devolución de importes que hayan sido debitados durante enero y febrero, información que será difundida a través de los canales oficiales.

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