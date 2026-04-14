La Ciudad sumó personas con discapacidad para atención al público en el Ecoparque

Con una dedicada presentación que hizo Clara Muzzio, la vicejefa de Gobierno, la ciudad de Buenos Aires mostró una serie de avances concretos en su política pública de inclusión laboral. Básicamente, se explicó cómo acaba de sumar a 37 personas con discapacidad -especialmente neurdivergentes- a los equipos de atención a los visitantes que pasean por Ecoparque, en el barrio de Palermo.

Este espacio es, vale recordar, uno de los lugares verdes más visitados de la ciudad, ya que recibe cerca de 15 mil personas cada fin de semana, sumando casi dos millones de visitantes al año.

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La incorporación de este equipo de personas, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 36 años, se hizo con un modelo pionero. “Tenemos una base de datos con unos 3.800 currículums de personas con discapacidad. A partir de esa información, convocamos para estos nuevos puestos a las personas con las aptitudes y con conocimientos concretos necesarios para desempeñarse bien”, contó Muzzio.

Así, luego de las entrevistas iniciales, los seleccionados atravesaron un período de capacitación que duró cuatro meses y comenzaron a trabajar en sus puestos definitivos en marzo de este año. En el momento de la presentación, quedó claro que no se trata de meras intenciones, sino que es un plan que ya está funcionando.

​Proyecto para sumar inclusión

La iniciativa del Ecoparque se enmarca en el Plan de Acción de Discapacidad 2023–2027 y su objetivo es generar oportunidades laborales reales, promoviendo condiciones de trabajo que permitan la participación plena y el desarrollo de las personas con discapacidad.





Según los relevamientos previos de los equipos de RR.HH., el Ecoparque necesitaba sumar nuevo personal para poder atender, orientar y ordenar al público, incluidos muchos turistas de otros países.

En este contexto, se rediseñó el sistema de atención mediante la instalación de siete postas informativas distribuidas estratégicamente en el predio. Algunos de los flamantes guías y orientadores hablan inglés o portugués, además de conocer a fondo la distribución y funcionamiento del Ecoparque y de poder colaborar en la difusión del trabajo educativo, ambiental y de conservación que se realiza en el predio.

El flamante staff trabaja de martes a domingo en jornadas de 4 y 8 horas, organizadas de acuerdo con la dinámica del parque y las características de cada puesto.

Esta idea de trabajo se inscribe en un entorno que, a veces, se olvida: “Alrededor del 10% de la población de la ciudad tiene algún tipo de discapacidad Y el desempleo dentro de ese grupo alcanza el 85%”, explicó Muzzio. Y agregó: “muchos no pueden conseguir trabajo porque son rechazados por prejuicios que asocian discapacidad con incapacidad".

Entre los números que comentó, destacaron:

En la Ciudad de Buenos Aires viven más de 300 mil personas con discapacidad.

Solo el 15,7% accede a un empleo formal.

Detalles para hacerlo mejor

El proyecto se desarrolló a través de un proceso integral que incluyó búsqueda, selección, formación e incorporación laboral, en articulación con organizaciones de la sociedad civil especializadas en discapacidad, como ADEEI, AMIA, CILSA, CCRAI, DISCAR, Fundación Chacras y Cascos Verdes.

Las personas seleccionadas participaron de un trayecto formativo de cuatro meses, entre noviembre y febrero, en el marco de la Ley de Promoción del Empleo a través de Prácticas Formativas de la Ciudad. Durante este período, recibieron capacitación teórica y práctica en el propio Ecoparque, incorporando herramientas para desempeñarse en un entorno real de trabajo.

El proceso contó con acompañamiento técnico permanente y articulación con familias, equipos terapéuticos y organizaciones, con el objetivo de garantizar los apoyos necesarios y una transición progresiva hacia el empleo.