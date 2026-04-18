Zdero y Macri mostraron sintonía en Chaco y reforzaron el armado político

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, recibió al ex presidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno, en un encuentro que ambas partes definieron como de “cordialidad, respeto institucional y diálogo constructivo”.

La reunión se realizó antes del acto partidario que el líder del PRO encabezó en Resistencia, donde más tarde dejó definiciones sobre el escenario nacional y planteó que “no hay que callarse” y que es necesario “blindar el cambio” para evitar retrocesos.

Clima de armonía y agenda compartida

Según se informó oficialmente, durante el encuentro Zdero y Macri analizaron la situación política, económica y social del país, con foco en el desarrollo productivo, la generación de empleo y el impulso de políticas públicas para fortalecer el crecimiento regional.

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Ambos coincidieron en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación, en un contexto nacional atravesado por tensiones y reconfiguración de alianzas.

El Gobierno provincial destacó que la reunión se desarrolló en un “marco de armonía”, lo que refuerza la sintonía política entre el mandatario chaqueño y el ex jefe de Estado.

El PRO busca reordenarse desde el interior

El encuentro también se inscribe en el relanzamiento del PRO en el Nordeste, que tuvo en Resistencia su primer capítulo. Allí, Macri dejó en claro que el espacio acompañará el rumbo del Gobierno nacional, pero con una postura activa.

“La lealtad es al cambio que se prometió y eso nos obliga a reconocer lo que está bien y a señalar lo que está mal”, sostuvo durante su discurso.

En esa línea, advirtió que “el cambio no está blindado” y llamó a fortalecer la estructura política para evitar el avance del populismo.

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Macri destacó la gestión de Zdero

Tras el acto, en conferencia de prensa, el ex presidente se refirió al gobernador chaqueño y valoró su gestión: “Al gobernador lo veo luchando contra la provincia que heredó en situación precaria, con enorme déficit”, afirmó.

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La foto política entre Zdero y Macri se interpreta como un gesto de alineamiento dentro del espacio que respalda las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, pero también como parte de una estrategia de construcción propia del PRO hacia el futuro. El ex presidente remarcó en su paso por Chaco que el partido “no es un paso atrás, sino el próximo paso”, en alusión a su intención de recuperar protagonismo en la escena política.

De la reunión en Casa de Gobierno también participaron la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; y el diputado nacional Fernando de Andreis.