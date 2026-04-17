Macri le marcó la cancha a Milei en Chaco: “No hay que callarse, el cambio no está blindado”

El ex presidente Mauricio Macri encabezó en Resistencia el relanzamiento del PRO en el Nordeste y dejó definiciones políticas con fuerte contenido estratégico: acompañamiento al rumbo del Gobierno nacional, pero con una postura activa y sin silencios.

Ante dirigentes y militantes reunidos en el Hotel Gala & Convenciones, el líder del PRO fue directo: “No hay que callarse”, sostuvo, y planteó como eje central la necesidad de “blindar el cambio” para evitar retrocesos.

“El cambio no está blindado”

Durante su discurso, Macri advirtió sobre la fragilidad del proceso político actual. “El cambio no está blindado. El gran desafío es si la idea de cambio tiene una fortaleza suficiente como para que el populismo no la vuelva a destruir”, afirmó.

En esa línea, remarcó que “la única manera de que el cambio no retroceda es que avance”, y convocó a la militancia a asumir un rol activo en la consolidación del proyecto.

El ex mandatario también puso el foco en la reconstrucción del espacio: “Nos tenemos que preparar”, insistió, y detalló que eso implica armar equipos en cada localidad, convocar nuevos dirigentes y estudiar los problemas reales de cada provincia.

Además, cuestionó una práctica histórica de la política argentina: “Otro mal que atenta contra nuestro futuro hace varias décadas es la improvisación”.

Apoyo al Gobierno, pero con voz propia

Macri dejó en claro que el PRO no se ubicará como una oposición tradicional frente a la gestión de Javier Milei, aunque sí marcará diferencias dentro del mismo proceso.

“Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo porque es nuestro rumbo. Y además nosotros venimos a completarlo”, señaló.

Sin embargo, subrayó que esa posición no implica silencio: “La lealtad es al cambio que se prometió y eso nos obliga a reconocer lo que está bien y a señalar lo que está mal”.

En ese punto fue categórico: “Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados. Lo traiciona”.

Advertencia sobre el populismo

El ex presidente también alertó sobre el escenario político si no se consolida el rumbo actual. “Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo para vendernos ese veneno”, afirmó.

Y agregó: “No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo. Vamos a decir y señalar las cosas que faltan”.

En otro tramo, llamó a dejar de lado las tensiones internas dentro del espacio: “Dejemos de lado las peleas internas, la pequeñez. Está en juego el futuro de este país”.

El PRO se reordena desde el interior

El acto en Resistencia marcó el inicio de una estrategia del PRO para recuperar protagonismo político desde el interior del país, con la mira puesta en el escenario electoral hacia 2027.

El encuentro fue la primera escala regional del relanzamiento y sirvió para impulsar el espacio “Próximo Paso”, con el que buscan fortalecer la estructura territorial y consolidar una nueva etapa del partido.

“Nosotros no somos un paso atrás, somos el próximo paso”, cerró Macri.