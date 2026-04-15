Tras la cumbre de AmCham, el Gobierno ratifica el rumbo económico y busca sostener la agenda de reformas

Luego de la exposición del presidente Javier Milei en la cumbre organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el Gobierno se dedicó a reforzar el mensaje presidencial. Sin lugar a dudas, no habrá ningún cambio en la hoja de ruta, al contrario: se dedicará a consolidar su estrategia económica y política, con el foco puesto en mantener el ajuste fiscal, avanzar en reformas estructurales y reforzar la expectativa de inversiones privadas.

El oficialismo apostará a continuar con la disciplina fiscal, con recortes en el Estado de toda índole y pese a que varios ministros, como contó PERFIL, avisaron ante el Palacio de Hacienda que no hay más margen para seguir con la poda que se inició en diciembre de 2023. La apuesta aparece en un escenario de desaceleración de la actividad y tensiones sociales, con la CGT y movimientos sociales activando protestas en las calles como la que sucederá el 30 de abril con motivo de la conmemoración del día del trabajador.

En ese sentido, hay algo que para la administración Milei es clave: no piensa entablar dialogo con dirigentes sociales ni aquellos gremiales de la calle Azopardo. En Casa Rosada avisan que “la CGT está en penitencia” y no hay interlocutores para acercar posiciones luego de que el sindicalismo avanzara por la vía judicial para suspender la reforma laboral, algo que consiguió gracias al Juzgado Nacional de Trabajo.

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En cuanto a movimientos de agenda, continuará sosteniendo a Manuel Adorni, pase lo que pase prometen aquellas personas que se referencian en Karina Milei. La secretaria general de la presidencia promete no soltarle la mano a su jefe de Gabinete y se mostrará con él este jueves en Vaca Muerta. El jefe de Estado, en tanto, si el conflicto bélico lo permite, viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar de las celebraciones por la independencia.

Señales al mercado

Tras el foro de AmCham, el Gobierno tratará de consolidar un clima favorable para el ingreso de capitales, más allá de una inflación que saltó al 3,4% en marzo. En ese sentido, la administración libertaria insiste en que la estabilidad macroeconómica será el principal atractivo para el sector empresario, junto con la reducción del peso del Estado y la simplificación normativa.

El Ejecutivo considera que la cumbre funcionó como una plataforma para reafirmar su orientación promercado y fortalecer el vínculo con compañías multinacionales, en momentos en que busca acelerar inversiones en energía, minería y agroindustria.

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En paralelo, el oficialismo mantiene su esperanza por avanzar con reformas estructurales en el Congreso, con el proyecto de Ley Hojarasca en primer lugar. Aunque reconoce las dificultades para alcanzar consensos mientras continúa en agenda el caso Adorni. Que por cierto, su entorno promete que estará en el Congreso, precisamente en la Cámara de Diputados, presentando su informe de gestión el 29 de abril.

DCQ