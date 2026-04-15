Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: el Gobierno envió telegramas a 140 trabajadores

El Gobierno avanzó con un nuevo recorte en la administración pública y envió telegramas de despido a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La medida forma parte del plan de ajuste y reorganización del Estado impulsado por el Ejecutivo.

Según explicaron desde el Ministerio de Defensa, del cual depende el organismo, la mayoría de los afectados se desempeñaba como “observadores” en estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país. Se trata, en gran parte, de trabajadores contratados bajo modalidad de monotributo.

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Desde el Gobierno sostuvieron que no habrá indemnizaciones y remarcaron que entre los despedidos “no hay meteorólogos”, por lo que, aseguran, no se vería afectado el funcionamiento del servicio.

Automatización y reducción de personal

Las autoridades justificaron la decisión en un proceso de modernización del sistema. Según indicaron, las estaciones meteorológicas manuales serán reemplazadas progresivamente por sistemas automáticos, una tendencia que —afirman— ya adoptaron la mayoría de los países.

En ese marco, también buscan reducir la dotación en cada estación. Actualmente trabajan unas siete personas por turno, y el objetivo oficial es bajar ese número a cinco, bajo el argumento de mejorar la asignación de recursos.

ATE convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril: "Si no hay plata, no habrá paz social"

“El sistema está sobredimensionado y necesita adaptarse a nuevas tecnologías”, señalaron fuentes oficiales, que también destacaron la importancia del SMN para áreas clave como la aeronáutica, la prevención de catástrofes y el sector agropecuario.

Rechazo de los trabajadores y paro anunciado

Del otro lado, los trabajadores cuestionaron la medida y advirtieron sobre su impacto. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que los despidos afectan áreas sensibles del funcionamiento del organismo.

“El observador meteorológico es una pieza clave en la cadena de producción de información”, señalaron desde el gremio, y advirtieron que la reducción de personal podría afectar la calidad del servicio.

Además, denunciaron que hay empleados con años de antigüedad que fueron desvinculados sin compensación.

En este contexto, ATE convocó a un paro nacional para el próximo 24 de abril, que podría impactar en la actividad aérea, ya que el SMN provee información esencial para la navegación.

Conflicto en aumento

La tensión en el organismo viene en aumento desde hace semanas. A comienzos de abril, los trabajadores realizaron asambleas y medidas de fuerza, mientras que en marzo llevaron adelante un “paraguazo” en la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar el conflicto.

Ahora, con los despidos ya en marcha, el conflicto escala y suma incertidumbre sobre el funcionamiento del organismo en los próximos días.

LB