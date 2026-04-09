ATE convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril: "Si no hay plata, no habrá paz social"

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo Nacional, que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y apunta a la reapertura de las paritarias en la administración pública y el rechazo a cualquier recorte sobre la estructura estatal.

Rodolfo Aguiar

"Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total", disparó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

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El dirigente fue más lejos y apuntó con ironía contra los funcionarios libertarios: "Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios".

Además, lanzó una advertencia directa al Ejecutivo: "Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más".

El trasfondo de la convocatoria es contundente. El período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, y los aumentos otorgados por el Gobierno nacional ya se ubican dos puntos por debajo de la inflación acumulada, sin conocerse aún la evolución de precios de los últimos tres meses del período. En ese marco, los trabajadores estatales acumulan una pérdida de más del 44% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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Un estudio sobre la canasta básica de los trabajadores realizado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras, revela que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el privado durante los últimos dos años.

Otras resoluciones del plenario

La reunión, realizada en el Hotel 27 de junio del sindicato, también definió marchar junto a los trabajadores de Fate a Plaza de Mayo el próximo martes 14 de abril solicitando la reactivación inmediata de la fábrica y en rechazo a la apertura indiscriminada de importaciones. "Hemos decidido marchar junto a los trabajadores de Fate porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo", señaló Aguiar.

Además, se fijó el 69° Congreso Anual Ordinario de ATE para el jueves 28 de mayo en la Sede Nacional del sindicato, en Av. Belgrano 2527. En los próximos días, cada seccional provincial definirá la modalidad de acción para el paro del 21.

RG/ML