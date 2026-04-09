Endeudamiento: 6 de cada 10 hogares recurren a créditos no bancarios y aumenta la morosidad

Seis de cada diez hogares en Argentina tienen deuda no bancaria y el endeudamiento total de las familias supera los $39 billones, según un informe de la consultora Focus Market que analiza la evolución del crédito, la mora y las formas de financiamiento durante 2025 y el inicio de 2026.

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El estudio, basado en un relevamiento a 2.670 hogares junto con datos de la EPH y el BCRA, muestra cómo cambió el patrón de endeudamiento y advierte sobre las dificultades crecientes para sostener los pagos.

“El avance del crédito en Argentina está siendo el gran sostén del consumo para una parte importante de la población que antes no tenía acceso ni volumen suficiente para financiarse en el sistema formal”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

El especialista agregó que el crédito “representa un factor clave para dinamizar la actividad económica y promover una mayor inclusión financiera”, al tiempo que permite a los hogares “suavizar su consumo y acceder a bienes durables”.

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Actualmente, los hogares acumulan más de $39 billones en deuda total: $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. En promedio, la deuda bancaria asciende a $5.702.809 por hogar endeudado, mientras que la no bancaria se ubica en $1.149.431.

Cambia el mapa del endeudamiento familiar

Más allá de los montos, el informe destaca una transformación en el patrón de financiamiento. En 2023, el 82,6% de los hogares tenía deuda no bancaria, mientras que en 2026 ese porcentaje bajó al 59%.

En paralelo, la deuda bancaria ganó terreno: pasó de alcanzar al 41,3% de los hogares en 2023 al 55,1% en 2026, reduciendo drásticamente la brecha entre ambos tipos de financiamiento.

“El principal factor detrás de esta expansión es la menor absorción de recursos por parte del Estado, lo que liberó capacidad prestable del sistema financiero hacia el sector privado”, explicó Di Pace.

El economista también destacó que la desaceleración inflacionaria y una mayor previsibilidad económica mejoraron la confianza, favoreciendo el paso desde el endeudamiento informal hacia el crédito bancario.

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En ese sentido, sostuvo que “a medida que el sistema financiero se expande y ofrece condiciones más accesibles, una parte de las familias que antes recurrían a prestamistas informales encuentra en el banco una alternativa viable”.

Crece el crédito, pero también la mora

El crecimiento del financiamiento tiene su contracara en el aumento de la morosidad. El ratio de irregularidad pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, casi cuadruplicándose en un año.

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Los préstamos personales son los más afectados, con una tasa de mora que subió del 3,5% al 13,2%, seguidos por las tarjetas de crédito, que pasaron del 2% al 11%.

El informe también advierte sobre un fuerte deterioro en la categoría de “otros préstamos”, donde la irregularidad alcanzó el 31,9%, reflejando mayores dificultades en los segmentos más informales del crédito.

En paralelo, la deuda no bancaria —que involucra a 6.038.564 hogares— incluye desde préstamos entre familiares hasta impuestos, expensas y servicios impagos, con un stock promedio de $1.116.013 por hogar.

Dentro de este universo, los préstamos personales fuera del sistema bancario representan el 46,6% del total, seguidos por el no pago de impuestos (20,8%) y los préstamos de familiares o amigos (15,9%), cuya participación cayó con fuerza respecto a 2025.

El informe también alerta sobre el crecimiento de deudas vinculadas a gastos básicos: el no pago de expensas, cuotas educativas y servicios mostró subas significativas, lo que refleja una mayor presión sobre los ingresos familiares.

Por último, “la baja de la tasa de interés cumple un rol central en la dinámica de endeudamiento de los hogares en Argentina”, concluyó Di Pace, al advertir que la sostenibilidad del crédito depende de la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad de los ingresos.

GZ