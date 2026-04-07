Aumenta la morosidad en Argentina: Mercado Pago registró un fuerte incremento en la irregularidad de sus créditos

El sistema financiero argentino registró, durante el último año, un fuerte aumento en los niveles de morosidad, especialmente en los créditos otorgados a personas físicas. En este contexto, la billetera virtual Mercado Pago evidenció un incremento significativo en los datos de irregularidad crediticia, en línea con una tendencia que afecta a todo el sector.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, la mora en la cartera de préstamos de la fintech pasó del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026, lo que representa casi una triplicación en apenas doce meses.

La mora en créditos personales alcanzó máximos en casi dos décadas

El último Informe sobre Bancos del BCRA confirmó que el deterioro en la calidad del crédito fue generalizado. La morosidad en los préstamos a hogares escaló del 2,67% al 10,6% en un año, alcanzando su nivel más alto en cerca de veinte años.

En términos generales, la mora del financiamiento al sector privado llegó al 6,4% a comienzos de 2026. Sin embargo, los mayores problemas se concentraron en los segmentos vinculados al consumo.

Los préstamos personales mostraron una morosidad del 13,2%, mientras que las deudas por tarjetas de crédito alcanzaron el 11%. En tanto, los créditos prendarios registraron un nivel de atraso del 6,3% y los hipotecarios apenas 1,3%.

En contraste, el financiamiento a empresas evidenció una mora menor, del 2,8%, aunque con diferencias según el tamaño y el sector económico.

Cómo se ubica Mercado Pago frente a bancos y fintech

El desempeño de Mercado Pago se ubicó en una posición intermedia dentro del sistema financiero. Si bien su tasa de mora creció con fuerza, se mantiene por debajo del promedio observado en entidades no bancarias, donde los niveles de irregularidad rondan el 25%.

Desde la empresa señalaron que su ratio resulta comparable al de los principales bancos privados si se observa el segmento de préstamos a individuos, que es donde concentran la mayor parte de su cartera.