Ramiro Tosi: “La morosidad de las familias tiene un récord histórico, llegó al 10,8% de la cartera”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, conversó con Canal E y se refirió al comportamiento del dólar, las tasas de interés y el acceso al financiamiento en Argentina.

Ramiro Tosi explicó que el mercado ya anticipaba mayores rendimientos en los bonos más largos: “Si vos mirabas la curva de rendimientos previo a la licitación del viernes pasado, veías justamente que ese diferencial o ese spread ya lo tenías”.

La exigencia de los inversores

En ese sentido, remarcó que el financiamiento sigue siendo costoso: “Terminó dando más cerca del 9% que del 8%, y eso, bueno, justamente lo que hace es que los inversores todavía le exigen una prima bastante creciente respecto a quedarse en 2027 o 2026”.

La falta de acceso pleno a los mercados internacionales continúa siendo un condicionante clave. “Hasta que el Gobierno no logre destrabar ese acceso, están más cerca, digamos, también del 10%, que son tasas de interés que no son de acceso a mercado”, planteó Tosi.

Fuerte aumento de la morosidad entre las familias

También puso el foco en el deterioro del crédito, especialmente en familias: “La morosidad de las familias tiene un récord histórico, llegó al 10,8% de la cartera”. A diferencia de las empresas, los individuos enfrentan tasas todavía muy elevadas: “Tenés tasas de interés promedio entre el 65 y 70%”.

Sobre la baja de encajes impulsada por el Banco Central, el entrevistado aclaró que no tendrá un efecto inmediato: “No va a haber un efecto inmediato, sino que probablemente lo que vas a ver es que las tasas en pesos siguen en el nivel”.

Sin embargo, el objetivo oficial es claro: “Lo que trata de hacer es que los bancos puedan trasladar esa baja en la tasa pasiva a un menor costo financiero”.