El Gobierno oficializó 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

El Gobierno nacional avanzó con una nueva tanda de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional al enviar 140 telegramas de desvinculación a trabajadores del organismo, dependiente del Ministerio de Defensa. La medida se inscribe en el plan de “optimización de recursos” impulsado por la gestión de Javier Milei, con participación del Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, y contempla una reducción progresiva de la planta.

Según fuentes oficiales, los despidos alcanzan en su mayoría a trabajadores contratados bajo modalidad monotributista o artículo 9. Desde el Gobierno aseguraron que no habrá pago de indemnizaciones y sostuvieron que la medida no compromete el funcionamiento del organismo. “No hay meteorólogos entre los despedidos. No se pone en peligro el sistema del Servicio Meteorológico”, afirmaron.

De acuerdo con información publicada por Clarín y confirmada por fuentes oficiales, las desvinculaciones forman parte de un proceso de automatización de sistemas. En ese marco, el objetivo es reducir la cantidad de observadores en las estaciones meteorológicas —actualmente unas 125 en todo el país—, pasando de siete a cinco trabajadores por turno.

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El ajuste impacta especialmente en los observadores meteorológicos, encargados de relevar datos de forma manual en la mayoría de las estaciones. En Argentina, menos de 20 puntos están completamente automatizados, por lo que el sistema aún depende en gran medida del trabajo humano para la recolección de información.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), confirmaron que los despedidos son en su mayoría contratados, pero advirtieron que también habría meteorólogos afectados. “Para nosotros el observador meteorológico es clave en esta cadena de producción. Cada eslabón que tocaron perjudica absolutamente toda la funcionalidad del servicio”, señalaron.

El sindicato también cuestionó la falta de indemnizaciones y remarcó la antigüedad de muchos trabajadores. “Hay gente con contratos de muchos años. Los dan de baja y te mandan a tu casa sin indemnización”, indicaron desde ATE.

La preocupación técnica radica en que, actualmente, menos de 20 estaciones en Argentina están automatizadas, por lo que el sistema depende casi exclusivamente del relevamiento manual. Trabajadores desvinculados alertaron que una menor cantidad de observadores se traduce directamente en una pérdida de precisión en los pronósticos y alertas, herramientas críticas para sectores como la aviación, el agro y la gestión de emergencias climáticas.

El conflicto ya había tenido expresiones previas. El 8 de abril, trabajadores del organismo realizaron un cese de tareas y asambleas permanentes ante la posibilidad de despidos. Semanas antes, llevaron adelante un “paraguazo” en Plaza Italia, en rechazo a los recortes.

Según trascendió, los 140 despidos corresponden a una primera etapa de un plan más amplio que prevé hasta 240 cesantías. Además, otros 31 trabajadores están en condiciones de jubilarse en los próximos meses, lo que ampliaría la reducción de personal.

GD