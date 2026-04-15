En “QR!”, Silvina Romano advirtió: “Estamos desprotegiendo a toda la población” por los despidos en el Servicio Meteorológico

En el programa "QR!", de Canal E, conducido por Pablo Caruso, se encendió la alarma por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Allí, una trabajadora del organismo advirtió sobre el impacto directo que estas medidas podrían tener en servicios clave para la población.

“Estamos mal. Ya no se entiende a qué quieren llevar a este país”, expresó al inicio de la entrevista Silvina Romano, quien confirmó que ya se notificaron 140 despidos y que podrían sumarse otros 100 en los próximos días.

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Según detalló, las desvinculaciones afectan principalmente a trabajadores contratados, muchos de ellos con años de antigüedad. “Te dan de baja el contrato y te vas a tu casa sin indemnización”, explicó, al describir el nivel de incertidumbre que atraviesa el personal desde hace meses.

Romano también señaló que no se trata de un hecho aislado. Desde el inicio del actual gobierno, el organismo ya perdió más de 200 trabajadores, una cifra que podría superar los 280 si se concretan los nuevos recortes.

Un eslabón clave en riesgo

Durante la entrevista, la trabajadora hizo especial énfasis en el rol de los observadores meteorológicos, uno de los sectores más afectados. Se trata de quienes recolectan los datos que luego permiten elaborar pronósticos, alertas y reportes clave.

“Sin ese dato inicial, no hay pronóstico posible”, explicó. Y agregó que el sistema funciona como una cadena: desde la observación hasta la elaboración de informes para distintos sectores.

El Gobierno oficializó 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

En ese sentido, advirtió que el impacto podría sentirse en múltiples áreas. “Detrás de cada vuelo hay un informe meteorológico. Sin eso, no podés despegar ni aterrizar”, sostuvo, en referencia a la importancia del SMN para la seguridad aeronáutica.

También mencionó efectos en la producción agropecuaria, donde los informes climáticos son fundamentales para planificar siembras, cosechas o prevenir pérdidas por fenómenos extremos.

“Se está desprotegiendo a la población”

La preocupación central, según Romano, va más allá de lo laboral. “Al desarmar estos organismos, se está desprotegiendo a toda la población”, afirmó.

En esa línea, vinculó la situación del SMN con otros organismos técnicos como el INTI, INTA o CONAE, y advirtió sobre un proceso más amplio de debilitamiento del sistema científico estatal.

Además, cuestionó la idea de reemplazar estos servicios con herramientas privadas o aplicaciones: “Las apps funcionan con nuestros datos. Si no están nuestros datos, no hay información confiable”.

Paro y conflicto en aumento

Frente a este escenario, los trabajadores anunciaron un paro para el 24 de abril, que podría afectar servicios clave como la aeronavegación.

Mientras tanto, continúan en estado de asamblea permanente y buscan visibilizar el conflicto. “Necesitamos que esto se escuche. No es solo por nosotros, es por toda la sociedad”, concluyó Romano.

LB