La Mesa Política volvió a reunirse pero no arranca

En medio de nuevos movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó una nueva reunión de mesa política. Fue un nuevo encuentro sin sorpresas, en pos de determinar los futuros proyectos que serán enviados al Congreso Nacional y, de este modo, definir la estrategia parlamentaria.

El intercambio comenzó a las 11 de la mañana del viernes y finalizó pasado el mediodía. Se repasaron las iniciativas que están en carrera parlamentaria y se confirmó que serán enviadas la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

En Balcarce 50 insistieron en que se está trabajando para alcanzar acuerdos parlamentarios y que respetarán los tiempos del Congreso. Pero hay dos temas particulares que están en el radar de la cúpula libertaria y que tienen “urgencia”: sancionar una nueva Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

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El año pasado, el Parlamento logró insistir con dos textos. Uno, referido a los fondos para las casas de estudio. Otro, dedicado a asegurar las prestaciones para personas con discapacidad. Los dos tuvieron el veto presidencial pero la oposición logró insistencia. “Esas dos grandes leyes fueron sancionadas para romper superavit fiscal”, plantean en el oficialismo.

Pese a los anuncios en redes sociales, lo cierto es que la Cámara de Diputados sesionó solo una vez durante el inicio del período ordinario cuando aprobó la Ley de Glaciares, a pedido de los gobernadores.

En relación a los participantes del cónclave, se dieron cita el ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Karina Milei, presidenta del partido, y Santiago Caputo, asesor presidencial, y Adorni también fueron de la partida.

A propósito del ministro coordinador, en Casa Rosada volvieron a recalcar que está bien, sólido, que “no cometió ningún delito”. Y que sigue siendo la voz e imagen de la gestión libertaria pese al escenario judicial que lo atraviesa. Aunque también hay voces oficiales que dicen que está afectado por la investigación.