Para el New York Times, Milei quiere "reprogramar la mente de los argentinos"

El periódico estadounidense The New York Times publicó este lunes un extenso reporte sobre la gestión de Javier Milei en Argentina donde sostiene que el mandatario usa su presidencia para librar una guerra ideológica. Según el texto, firmado por la corresponsal en Buenos Aires Emma Bubola, el objetivo central del presidente es desmantelar conceptos como la justicia social y la igualdad económica para reemplazarlos por el individualismo.

El artículo describe el ascenso de Milei desde su etapa como economista mediático hasta la llegada a la Casa Rosada. Destaca que el presidente utiliza sus redes sociales para difundir la imagen de un superhéroe generado por inteligencia artificial. Este personaje refuerza el mensaje de la "batalla cultural" ante sus seguidores digitales, y ahora también se dirige especialmente al público anglófono a través de la cuenta "Milei in English", en la plataforma X.

Una imagen hecha con inteligencia artificial del "General Ancap", el superhéroe anarco-capitalista con el que Milei se identifica simbólicamente.

El medio estadounidense cita las declaraciones del presidente en La Derecha Fest: “Estamos en guerra”. Sostiene que Milei define esta etapa como una "lucha por la supervivencia de la libertad", y destaca que el mandatario busca convertir a la Argentina en un modelo para el mundo basado en el libre mercado.

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La publicación analiza el choque entre las propuestas libertarias y la tradición de salud y educación gratuita en el país. El texto resalta que Argentina posee uno de los sistemas de bienestar más amplios del mundo. El artículo cita voces críticas que sostienen que las medidas oficiales erosionan el tejido social que unió a la nación durante décadas.

Javier Milei sorprendió al cantar “Libre” en los ensayos del Día de la Independencia de Israel

Entre las voces citadas se encuentra la del diputado de Fuerza Patria y ex precandidato a presidente Juan Grabois. "Milei está tratando de romper nuestro ADN y de destruir la identidad comunitaria de nuestro pueblo", asegura. En contraposición, se cita también a partidarios de Milei que sostienen que el Gobierno implanta una cultura del emprendedurismo, y consideran que el Estado asistencialista debilitó el carácter de los ciudadanos.

El reportaje menciona el evento La Derecha Fest como un símbolo de este cambio. Allí, los asistentes consumieron literatura económica de Friedrich Hayek mientras esperaban al presidente. Los referentes del espacio celebraron el desfinanciamiento de áreas como el periodismo y la industria del cine.

La lucha de Milei contra las universidades públicas, en la mira del New York Times

“La batalla cultural es una lucha por nuestras almas”, afirma Milei en un pasaje citado por el diario neoyorquino. El artículo señala que el presidente califica a las universidades públicas como "motores de adoctrinamiento". También destaca que describe al sector público en su totalidad como una "organización criminal y violenta".

El presidente en La Derecha Fest.

El artículo explica que en términos culturales, el movimiento libertario elige como enemigo el legado del peronismo, que ubicó al Estado en el centro de la vida nacional. The New York Times explica que la figura de Eva Perón forjó un vínculo emocional con la clase trabajadora mediante los derechos sociales. Sin embargo, el reporte culpa a las crisis financieras cíclicas de agotar la fe de la población en ese modelo.

La nota cita también a Agustín Laje, uno de los ideólogos libertarios más cercanos a Milei, quien asegura que el 80% de sus seguidores tiene menos de 30 años. Según él, la única forma de vencer en la batalla cultural es a través del dominio de las redes sociales. El artículo destaca que el Gobierno elevó a activistas digitales a cargos públicos para confrontar con la oposición de manera permanente.

La economía condiciona la transformación cultural

La nota cita también al sociólogo Pablo Semán, quien explica que Milei canalizó un cambio de mentalidad que ya venía sucediendo en la sociedad antes de su llegada a la esfera pública. Tras años de inflación y estancamiento, muchos argentinos internalizaron la idea de que deben valerse por sí mismos. Según Semán, el contrato social se rompió antes de la llegada del actual gobierno.

La popularidad de las propuestas de recorte -simbolizadas en la figura de la motosierra- depende, en gran medida, de la percepción de alivio económico. Si bien la inflación bajó respecto a períodos anteriores, el reporte advierte sobre el cierre de 24.000 empresas. La nota reporta que algunos analistas dudan de que el apoyo ideológico se mantenga si el consumo no se recupera.

Karina Milei, Manuel Adorni y otros integrantes del gobierno con la motosierra, símbolo del recorte del gasto público.

En el cierre del artículo, se advierte que el éxito a largo plazo de Milei depende de la prosperidad económica prometida. Los propios referentes del espacio reconocen que el modelo cultural requiere resultados materiales. La cita que cierra el artículo es del propio Agustín Laje: “No hay forma de que la gente compre un modelo cultural si tiene los bolsillos vacíos”.

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