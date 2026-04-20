En su tercera visita a Israel como presidente, Javier Milei encabezó este domingo en Jerusalén la firma de tres memorandos de entendimiento bilaterales, en materia de lucha contra el terrorismo, inteligencia artificial y conectividad aérea. Lo anunció el canciller argentino, Pablo Quirno, tras las reuniones que mantuvo la delegación oficial con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios locales.

Durante un acto conjunto, Milei manifestó su respaldo explícito al conflicto bélico contra Irán que conducen Netanyahu y su par estadounidense, Donald Trump. "Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento", aseguró el mandatario.

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Por su parte, Netanyahu elogió a Milei y destacó su "claridad moral" en el escenario internacional, en un capítulo más en el estrechamiento de relaciones bilaterales entre Argentina e Israel. En tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, definió a ambos mandatarios como aliados cercanos del presidente Donald Trump.

El canciller Pablo Quirno muestra los memorandos de entendimiento firmados por Argentina e Israel

Los memorandos se enmarcan en los "Acuerdos de Isaac", promovidos por Milei

La firma de estos tres documentos se inscribe dentro de los denominados "Acuerdos de Isaac", una iniciativa impulsada por Milei con el respaldo de los Estados Unidos que busca profundizar los vínculos entre Israel y las naciones de América Latina. Se trata de un nuevo esquema estratégico moldeado sobre los "Acuerdos de Abraham", una serie de tratados diplomáticos firmados en 2020 para promover las relaciones entre Israel y algunos países árabes.

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El primer memorando de entendimiento establece mecanismos de cooperación específica para la lucha contra el terrorismo internacional. El documento busca fortalecer el intercambio de información de inteligencia entre ambos Ministerios de Seguridad.

Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su tercera visita oficial al país

El canciller Pablo Quirno señaló que este pacto resulta fundamental para lograr una detección temprana del financiamiento de organizaciones terroristas en todo el mundo. La medida resulta complementaria con una de las acciones recientes de la cancillería argentina: la expulsión del representante diplomático de Irán en Buenos Aires, el pasado 2 de abril.

El presidente Milei vinculó estos acuerdos con la reciente decisión de declarar como organización terrorista a los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar encargado de proteger el sistema teocrático iraní. En su discurso, también recordó que Argentina sufrió atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, que calificó como hechos "instigados por la República Islámica de Irán". El mandatario ratificó así el alineamiento de su administración con la política de seguridad de Israel y Estados Unidos.

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La inteligencia artificial define la agenda técnica bilateral

En segundo lugar, se formalizó un acuerdo para el trabajo conjunto en el campo de la inteligencia artificial. "Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo", aseguró Milei. El objetivo principal es acceder a conocimiento aplicado para "mejorar los niveles de productividad e innovación en el sector privado argentino".

Javier y Karina Milei firman un memorando de entendimiento para promover vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv

Finalmente, el tercer memorando se centra en la mejora de la conectividad y el protocolo de servicios aéreos. El Gobierno confirmó la apertura de una línea de crédito de 150 millones de dólares destinada a incentivar la presencia de empresas israelíes en territorio argentino.

Junto a la ministra de Transporte y Seguridad Vial de Israel, Miri Regev, se anunció el lanzamiento de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv. En la reunión estuvo presente también la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Estas operaciones estarán a cargo de la aerolínea israelí El Al, y están previstos a partir del próximo noviembre.

Esta actividad diplomática se produce en un marco de alineamiento geopolítico estrecho con Israel. En sus declaraciones, Milei reiteró su intención de trasladar la sede de la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, bajo el argumento de que es "una medida justa". La mayor parte de las embajadas permanecen en Tel Aviv porque las Naciones Unidas no consideran que haya soberanía israelí sobre la zona oriental de Jerusalén, en Palestina.

MB/ML