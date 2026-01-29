Quiénes están detrás de La Derecha Fest y la disputa por el control de una marca clave del oficialismo

La Derecha Fest había sido pensada como una plataforma cultural para la difusión de las ideas de la derecha, pero se convirtió en el gran evento proselitista de La Libertad Avanza. Y, como todo en el mileísmo, el giro sucedió con peleas y escándalo. Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente, tiene la marca registrada a su nombre, pero no es el único detrás de la organización. Para la fecha de Mar del Plata, que fue auspiciada por La Derecha Diario, trabajaron la editorial Hojas del Sur y Arcano Strategy Group, una nueva productora libertaria especializada en comunicación política y seguridad.

El cierre de esta quinta edición de La Derecha Fest estuvo a cargo de Javier Milei. El presidente cumplió con todos los rituales de un acto libertario: subió al escenario caminando entre el público con Panic Show a todo volumen, despotricó contra los “zurdos” y habló de las maravillas del libre mercado. También aprovechó la oportunidad para lanzar dardos contra su nuevo adversario de turno: Paolo Rocca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lilia Lemoine condujo el evento. La grilla se completó con los intelectuales preferidos del mileísmo, Márquez y Agustín Laje, y sirvió para empezar a mostrar a dirigentes poco conocidos, como Gabriel Ballerini y Patricia Soprano. Para reforzar la alianza entre La Libertad Avanza y PRO en la provincia de Buenos Aires se subieron al escenario Guillermo Montenegro y Diego Santilli y también tuvo su momento el karinista Sebastián Pareja, que recibió cánticos de sus adversarios internos.

Mar del Plata dejó una postal de un oficialismo en campaña permanente.

Hojas del Sur, Arcano Strategy Group y La Derecha Diario: los organizadores sueñan con Miami

Tanto en los fliers de promoción como en el escenario que se montó en Mar del Plata la editorial Hojas del Sur y la productora Arcano Strategy Group aparecían como las organizadoras del evento. El portal oficialista La Derecha Diario, como auspiciante.

El socio mayoritario de La Derecha Diario, Javier Negre, contó a PERFIL: “Somos patrocinadores desde la primera edición”. “Arcano y la editorial se encargan de la logística del día a día, de la coordinación técnica y de la concepción del evento como tal. Y por nuestra cuenta corren la promoción, el networking y el PR (las relaciones públicas) a través de La Derecha Diario y UHN Plus, y también la búsqueda de sponsors”, agregó.

Negre se imagina que, a futuro, La Derecha Fest se pueda convertir en una especie de CPAC hispana. “Va a ser una marca internacional y ya se están buscando patrocinadores para hacer el evento en Miami, en Estados Unidos. Todavía es embrionario, pero Mar del Plata nos demostró que tenemos una buena capacidad de organización. En países donde estamos fuertes, como México, Ecuador, Bolivia o República Dominicana, puede pasar”.

Día 563: ¿El auge de la extrema derecha empieza a generar reacción?

La editorial Hojas del Sur, que publicó los últimos libros de Milei, se acercó a La Derecha Fest en 2024, cuando se organizó la primera. Su dueño, Andrés Mego, está completamente alineado a la batalla cultural desde lo religioso. Sus dos publicaciones fijadas en Instagram son la imagen de Jesús con un poema y un recorte de Charlie Kirk (el referente del conservadurismo estadounidense asesinado en 2025) hablando de la Biblia.

Arcano Strategy Group es la organizadora desconocida. Las cuentas en redes sociales se abrieron para difundir el evento y en su descripción se presenta como una firma dedicada a campañas políticas, comunicación, producción y seguridad integral. De hecho, junto con los efectivos de Casa Militar -que están en cada aparición presidencial-, la productora se encargó de la seguridad en la fecha marplatense.

En La Libertad Avanza dicen que Arcano es una especie de rebranding de Gaucho Estudio, la productora audiovisual vinculada a Laje que realizó su documental, “Querida resistencia”. De hecho, la firma participó en la organización de otras fechas de La Derecha Fest.

Javier Milei se sumó a la cruzada oficial contra Techint: tildó a Paolo Rocca de "Don Chatarrín de los tubitos caros"

Según aseguró a PERFIL Alexander Beglenok Belchior "se trata de empresas diferentes con otros socios". Si bien algunas cosas pueden asimilarse, no es un rebranding". Además, dijo que Gaucho Estudio (donde él era director) no existe más.

Uno de los socios de Beglenok Belchior en Arcano Strategy Group es Erick Kammerath, un influencer cordobés que fue noticia en 2025 cuando se conoció que, a pesar de su discurso "anti casta", cobraba un sueldo como asesor del legislador Gregorio Hernández Maqueda. El joven, de acuerdo a La Voz del Interior, es sobrino segundo del exintendente de Córdoba Germán Kammerath, condenado por hechos de corrupción durante su gestión.

Arcano Strategy Group se presenta como una firma dedicada a la estrategía y comunicación política y a la seguridad integral. "Rompemos el paradigma de la vigilancia convencional. No ofrecemos presencia, sino una ingeniería de protección basada en 'Anillos de Protección Inteligente' (infraestructuras críticas, figuras de alta exposición, dominio perimetral y mitigación de riesgos). Para nosotros, la seguridad es la inversión que garantiza la libertad de acción", explicaron a PERFIL.

Con respecto a la producción de eventos de alto impacto, agregaron: "Transformamos hitos políticos y corporativos en actos simbólicos de autoridad, como demostramos en el Derecha Fest". Además, subrayaron que utilizan inteligencia de datos e inteligencia artificial "para optimizar la captación de recursos públicos y privados, permitiendo una toma de decisiones basada en evidencia y una eficiencia operativa que elimina el margen de error".

Nicolás Márquez, “el dueño” de La Derecha Fest que expulsó a sus creadores

En los papeles, Márquez es el dueño de La Derecha Fest. El escritor registró la marca en octubre de 2024, luego de que se realizara la primera edición. Ese trámite le sirvió para “quedarse” con el evento y dejar afuera a Cristian Iturralde y Francisca Morrison, la dupla que lo creó.

Iturralde es un hombre conocido en los círculos de la derecha regional, donde supo construir vínculos con líderes como Antonio Kast o Jair Bolsonaro. En 2023, NOTICIAS publicó un perfil en el que lo definió como un admirador de Francisco Franco con un pasado vinculado a skinheads y nazis. Según le contó a la revista, su vínculo con el cristianismo lo empujó a ser “más moderado”. Hasta que quedó afuera de La Derecha Fest, era amigo de Márquez, con quien compartió giras y conferencias.

Morrison es una enfermera chilena-argentina que trabaja en el Instituto Mises de Santiago, un think tank ultra conservador que promueve las ideas de la Escuela Austríaca. Férrea defensora de la dictadura de Augusto Pinochet, fue la encargada de organizar la gira de Márquez en Chile para presentar su libro “La Dictadura Comunista de Salvador Allende”.

Con la explosión de Milei en el escenario regional en diciembre de 2023, Iturralde y Morrison pensaron que era una buena oportunidad para lanzar una plataforma local de difusión de ideas que pudiera sumarse a la extensa red de organizaciones y think tanks de derecha. En enero de 2024 reservaron el Auditorio Belgrano y en octubre se hizo la primera fecha.

El biógrafo de Milei se mete con la sexualidad del presidente de Colombia

Iturralde se encargó de la logística y de recaudar parte del dinero necesario. Pero la mayor parte del financiamiento la consiguió Morrison a través de empresarios chilenos. El rol de Márquez era la difusión. Aquel primer evento fue un éxito y, según cuentan hoy personas que estuvieron cerca de la organización, en el Gobierno hubo un sector que enseguida notó una oportunidad. “La marca les podía servir como plataforma para los dirigentes y también le podía dejar dinero a los organizadores”, dicen.

En aquel entonces, el grupo diseñó un modelo de negocios para exportar La Derecha Fest. Pretendían “alquilar” la marca por 5 mil dólares para quienes quisieran realizar el evento en otros países. Márquez e Iturralde se quedarían con 2 mil dólares cada uno y Morrison con mil. Los organizadores se reservaban el derecho de admisión de los oradores para preservar el espíritu de derecha.

Como el grupo estaba unido por una amistad, todos estuvieron de acuerdo con que Márquez inscribiera la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Pero cuando Iturralde comenzó a marcar diferencias con la gestión de Milei, el escritor se arrogó la potestad de expulsarlo. Morrison también quedó afuera, pero sus problemas con el biógrafo del presidente fueron personales.

Entre los heridos del festival también está Emmanuel Danann. El influencer fue uno de los oradores de la primera edición, pero fue dado de baja de la segunda, en julio de 2025, a pesar de haber cerrado el caché. “Cierta diputada me bajó”, le dijo entonces a NOTICIAS en referencia a Lemoine.

La búsqueda original de crear un espacio con potencial para expandir las ideas de la derecha se convirtió en una usina partidaria. Los nuevos organizadores, de todas formas, no abandonaron la ambición de que La Derecha Fest tenga filiales internacionales.

GL/fl