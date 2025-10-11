sábado 11 de octubre de 2025
POLITICA
Argentina es centro global de las ideas de la ultraderecha

El 16 de octubre, en el Centre LGTBI de Barcelona, se presentará el informe “De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos”. La investigación, coordinada por la académica y activista brasileña Sonia Corrêa y promovida por L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, pone bajo la lupa la influencia internacional de los movimientos ultraconservadores españoles).

El trabajo revela cómo organizaciones como Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGo, Political Network for Values y Vox han sido piezas clave en la expansión de políticas antigénero que buscan limitar los derechos sexuales y reproductivos y los avances en materia de igualdad.

El informe rastrea la presencia e impacto de estos grupos en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Kenia, y advierte sobre el crecimiento de una red global que comparte estrategias, financiamiento y un mismo objetivo: desmantelar ministerios de igualdad, restringir derechos y frenar los avances feministas y LGTBI.

“Los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos no son reacciones puntuales, sino un proyecto de poder organizado. El informe muestra cómo la ultraderecha española juega un papel central en esta ofensiva global y por qué es urgente reforzar estrategias colectivas de defensa y resistencia”, afirman desde L’Associació.

El evento comenzará por la mañana con una exposición de Silvia Aldavert, directora de L’Associació, y luego se presentará el informe. El panel estará conformado por Sonia Corrêa, Miquel Ramos, Giselle Leclercq, Tristán López, Jaime Barrientos y Alberto Romero de Urbiztondo, y será moderado por Diana Cardona.

