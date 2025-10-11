Argentina es centro global de las ideas de la ultraderecha

El 16 de octubre, en el Centre LGTBI de Barcelona, se presentará el informe “De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos”. La investigación, coordinada por la académica y activista brasileña Sonia Corrêa y promovida por L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, pone bajo la lupa la influencia internacional de los movimientos ultraconservadores españoles).

El trabajo revela cómo organizaciones como Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGo, Political Network for Values y Vox han sido piezas clave en la expansión de políticas antigénero que buscan limitar los derechos sexuales y reproductivos y los avances en materia de igualdad.

El informe rastrea la presencia e impacto de estos grupos en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Kenia, y advierte sobre el crecimiento de una red global que comparte estrategias, financiamiento y un mismo objetivo: desmantelar ministerios de igualdad, restringir derechos y frenar los avances feministas y LGTBI.

“Los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos no son reacciones puntuales, sino un proyecto de poder organizado. El informe muestra cómo la ultraderecha española juega un papel central en esta ofensiva global y por qué es urgente reforzar estrategias colectivas de defensa y resistencia”, afirman desde L’Associació.

El evento comenzará por la mañana con una exposición de Silvia Aldavert, directora de L’Associació, y luego se presentará el informe. El panel estará conformado por Sonia Corrêa, Miquel Ramos, Giselle Leclercq, Tristán López, Jaime Barrientos y Alberto Romero de Urbiztondo, y será moderado por Diana Cardona.