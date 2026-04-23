Artemis II: la NASA logró un hito con el envío de imágenes desde la Luna a una velocidad de 260 megabits por segundo

La misión Artemis II continúa en el centro de la escena científica tras un avance tecnológico sin precedentes. La NASA confirmó que logró transmitir imágenes desde las cercanías de la Luna a una velocidad de 260 megabits por segundo, marcando un salto significativo en las comunicaciones espaciales a larga distancia. La transmisión se realizó a través sistemas de comunicación avanzados que combinan radiofrecuencia y enlaces ópticos.

La tecnología descripta permite enviar grandes volúmenes de datos en tiempos mucho más reducidos que las estructuras tradicionales. La nave Orion de la agencia espacial estadounidense fue equipada con equipos de última generación que posibilitaron sostener el envío de las fotografías, incluso a distancias superiores a los 38.000 kilómetros.

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Desde transmisiones en tiempo real hasta el envío de datos científicos complejos, la capacidad de mantener un flujo constante de información entre la Tierra y el espacio profundo será fundamental en los próximos años.

Imagenes de la Luna en alta definición tomadas por Artemis II

Además, este tipo de tecnología también será clave para las futuras misiones a Marte, donde la comunicación eficiente será aún más desafiante. El logro no sólo representa un avance en la calidad y velocidad de las comunicaciones, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades para la exploración espacial en las futuras misiones tripuladas.

Con este hito, la NASA no solo demuestra su capacidad de innovación, sino que también sienta las bases para una nueva era en la exploración espacial, donde la conectividad será tan importante como la propulsión o la ingeniería

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Imágenes en alta definición desde la Luna: un salto clave para la tripulación de Artemis II

Uno de los aspectos más impactantes de este avance fue la capacidad de la tripulación de Artemis II de recibir y enviar imágenes en alta definición casi en tiempo real. Gracias a esta mejora, los astronautas pueden acceder a material visual con un nivel de detalle sin precedentes, lo que optimiza tanto la toma de decisiones como el monitoreo de los sistemas de la nave y del entorno lunar.

Imágenes en alta resolución tomadas por la misión Artemis II

Las imágenes transmitidas por la exitosa tripulación de la NASA incluyen vistas de la superficie lunar, registros del espacio profundo y datos visuales clave para las maniobras de navegación. Esta calidad de transmisión también permite que los equipos en la Tierra sigan cada paso de la misión con una precisión inédita, reduciendo los márgenes de error y mejorando la seguridad de la tripulación.

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Además, este avance tiene un fuerte impacto en la divulgación científica. La posibilidad de compartir imágenes en alta definición con el público en general transforma la manera en que se viven las misiones espaciales, acercando la exploración del espacio a millones de personas en todo el mundo.

PM / EM