Artemis IV: la NASA decidió que el esperado alunizaje deberá esperar y se postergará para 2028

La NASA informó que el esperado alunizaje del hombre en la Luna extenderá su tiempo de espera y el regreso de astronautas a su superficie no ocurrirá en la fecha prevista originalmente y se trasladará, al menos hasta el 2028 a través de la misión Artemis IV. Desde el seno de la agencia estadounidense reconocieron que los sistemas de descenso y, especialmente la elaboración de los nuevos trajes espaciales, no estarán listos a término.

“Estamos construyendo tecnología que no tiene precedentes. Eso implica riesgos y ajustes”, señalaron desde la Administración de Aeronáutica y el Espacio e hicieron hincapié en que la prioridad continúa siendo la seguridad de la tripulación.

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El retraso también impacta en la coordinación con socios internacionales y empresas contratistas, que dependen de un cronograma claro para avanzar en sus propios desarrollos. Aun así, la NASA insiste en que el objetivo final, establecer una presencia sostenible en la Luna, permanece intacto.

Trajes espaciales de la misión Artemis IV

El astronauta de Artemis II, Reid Wiseman, observó marcas de pérdida de material carbonizado en el escudo térmico

Trajes espaciales en jaque: la pieza clave que retrasa toda la misión Artemis IV

Uno de los puntos más sensibles es el diseño y la fabricación de los trajes de próxima generación que utilizarán los astronautas de la NASA en la misión Artemis IV. Estas unidades, más avanzadas que las utilizadas durante el programa Apolo, deben permitir mayor movilidad, resistencia al polvo lunar y soporte vital prolongado.

Trajes especiales para la misión Artemis IV: el alunizaje en la Luna

Por medio de un informe publicado el último lunes, la Oficina del Inspector General del organismo espacial norteamericano precisó que están siendo desarrollados por la compañía Axiom Space Inc, con sede en la ciudad de Houston, y que podrían no estar preparados hasta el año 2031.

El escudo térmico de la nave Orion bajo la lupa tras la misión Artemis II

Fuentes cercanas al proyecto admitieron que “los plazos previstos para su desarrollo resultaron demasiado optimistas”.

PM/AF