Ahora viene lo mejor, pero el que no viene más es el bondi

Se vienen los mejores 18 meses de las últimas décadas. Pero el que no viene nunca es el bondi.

Un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor conocido este lunes muestra que en lo que va de abril cayeron un 18% los kilómetros promedio recorridos por colectivos en días hábiles en el Área Metropolitana de Buenos Aires, respecto al mismo período de 2025. Caen además 21% los pasajeros transportados en la comparación interanual: 9,2 millones en abril de 2025, contra 7,2 millones este mes. En el país la caída promedia el 20%, y en la provincia de Buenos Aires alcanza el 25%.

El fenómeno ya se había producido en marzo, pero se agudizó este mes. En declaraciones a El Destape, Luciano Fusaro, titular de la entidad, dijo que los datos reflejan tanto la caída de la actividad vinculada al transporte —industria, comercio, construcción, sectores que lejos de mejorar, retroceden o permanecen estancados—, como a una mayor incidencia de la tarifa en el salario.

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La situación del transporte en el AMBA aparece de esta manera dominada por atrasos en el pago de subsidios y salarios, paros parciales, reducciones en la frecuencia y un contexto de caída de la demanda del servicio tras los aumentos de tarifas desde comienzos de año, que superan la inflación acumulada. Para mayo se espera una nueva actualización, del 5,4%.

El combo se traduce en largas colas en las paradas, un pronunciado deterioro en las condiciones del viaje y una indignación creciente en los usuarios.

La frase del comienzo pertenece al ministro de Economía Luis Caputo. La pronunció una semana atrás, durante su exposición ante la AmCham Summit 2026, el encuentro anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, previo a su viaje a Washington.

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“Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, dijo allí Caputo. Aludía así a la expectativa de crecimiento de la economía de aquí al final del mandato del presidente Milei. Pero también a la que generan sus negociaciones con organismos multilaterales de crédito en Washington, la baja de la inflación estimada y, más que nada, el ingreso de dólares por exportaciones del agro, energía y minería.

Se estima que en ese plazo entrarán a la Argentina entre 80 y 90 mil millones de dólares, con el campo aún como principal fuente de las exportaciones, aunque con una producción proyectada de un millón de barriles diarios de petróleo, lo que rompería el techo histórico en hidrocarburos. Para el cuatrienio 2028/32 se anticipa el cambio sistémico del complejo exportador de la Argentina, con la energía y la minería como ejes dominantes.

Con un panorama en el que los motores del crecimiento se concentran en actividades de bajo impacto en la generación de empleo en áreas metropolitanas, la crisis del transporte en el AMBA podría no ser coyuntural, sino de carácter estructural. Todo indica que llegó para quedarse.

Zona de riesgo

En una recomendable entrevista con Hernán Iglesias Illia en el canal Seúl, Juan Carlos Torre advirtió sobre la “zona de riesgo” que se configura detrás del conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno nacional.

Torre, autor del elogiado Diario de una temporada en el Quinto Piso es un observador agudo de los procesos sociales y ha tenido varios hallazgos recientes (como que la pobreza es una “playa de estacionamiento de dos o tres generaciones” o sus reflexiones sobre “la pasión igualitaria en la Argentina”).

En esa charla dice que su última obsesión es el transporte. “No puedo soportar cuando me doy cuenta de que la gente está dos, tres horas; tres colectivos, dos trenes... Allí hay una zona de riesgo. Una zona de riesgo que Chile conoció dramáticamente. Ahí se dio vuelta la tortilla en un país estable”. La suba del boleto del transporte urbano fue el chispazo que encendió la pradera de la revuelta chilena en octubre de 2019, en el último gobierno de Sebastián Piñera.

Según el sociólo, la gente del Conurbano "no puede soportar" la situación crítica del transporte público

Torre extiende la idea y detecta “zonas de riesgo de desintegración social” en distritos del Conurbano bonaerense donde han permeado la delincuencia organizada y el narcotráfico. Sin embargo, insiste en la cuestión del transporte: “La gente en el Conurbano se las rebusca para llegar a fin de mes. Pero lo que no puede soportar es eso. Ahí el Gobierno tiene un talón de Aquiles, muy vulnerable”.

Lo que está viendo Torre es un síntoma.

Vale mencionar dos observaciones, el fin de semana, de Ricardo Arriazu, un economista que bascula entre apoyos al rumbo económico y advertencias sobre la implementación del programa.

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Arriazu unió los dos mundos. Observó que el proceso de cambio de modelo produce mayor destrucción que creación de empleo y dijo que eso puede reflejarse en las próximas elecciones en el conurbano. “Es el principal problema que enfrenta el Gobierno. Su desafío es la elección en el Gran Buenos Aires el próximo año".

En efecto, la tasa de desempleo fue de 7,5% en los 31 conglomerados urbanos en el cuarto trimestre de 2025, según la medición del Indec. Pero trepó al 9,5% en el Conurbano bonaerense en el mismo período.

Lo más interesante de Arriazu fue, sin embargo, su asombro ante la mecánica que presenta este proceso de reconversión económica en la Argentina. “En mi vida nunca vi esta nueva dinámica de sectores de capital intensivo como la energía, la minería y el agro que generan una gran cantidad de divisas, pero absorben poca mano de obra”.

Estamos frente a un nuevo experimento social.

ML