El desguace del INTI nos hace una sociedad más vulnerable

El jueves 16 de abril en el Boletín Oficial se publicaba la resolución 42/2026 mediante la cual se dictaba la cesación de la prestación por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de 1.000 servicios sistematizados que se detallaban en el anexo de la resolución.

En este listado se observa cómo se retira el Estado como resguardo de la sociedad ante múltiples problemas, algo que en el resto de los países se hace a través de institutos similares como el Inmetro (Brasil), Fraunhofer-Gesellschaft y PTB (Alemania), NRC (Canadá), AIST (Japón), por poner algunos ejemplos.

Con esta resolución se dan de baja o dejan de hacer ensayos que permitían controlar por parte del Estado los temas desarrollados en la FOTO que acompaña esta nota.

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Como se observa, estos son aspectos que van desde el supermercado y la mesa familiar, la alimentación, la prevención de accidentes, el cuidado en hospitales y centros de salud, el ambiente y el consumo del agua potable, o los mantenimientos de rutas, y ascensores.

También en el caso de control de preservativos, o de medicamentos el ensayo de la espectroscopia infrarroja, que es la prueba central para identificar la "huella digital" química de un medicamento.

Sirve para confirmar que la pastilla realmente tiene el principio activo que dice tener y evitar falsificaciones. Otro caso es que durante la fabricación de un medicamento se usan químicos muy fuertes, hay ensayos que garantizan que esos químicos se hayan evaporado por completo y los pacientes no se intoxiquen al tomar el medicamento.

No solo impactan en esos aspectos cotidianos, también en la economía. Afectan a la construcción, pero también a las exportaciones. En el sector agropecuario afectan a la trazabilidad ganadera y residuos veterinarios. Para exportar carne, el país debe garantizar de dónde viene el animal y que no contenga medicamentos prohibidos.

La calidad comercial de granos y harinas. Por ejemplo, se bajaron ensayos críticos como el 106790001120009 (AYE-Deoxinivalenol-Alimentos específicos), una toxina generada por hongos en el trigo y el maíz, o el 106810001000084 (AYE-Detección ADN soja x PCR), vital para certificar la pureza de cargamentos y evitar rechazos portuarios por contaminación cruzada. En el caso de las economías regionales, por ejemplo, en el mercado de la miel, Argentina es uno de los principales exportadores mundiales. Se eliminaron defensas contra la adulteración. También se dio de baja un ensayo clave para detectar la "Lo que Americana", una enfermedad bacteriana letal para las colmenas.

Los ensayos para que se puedan exportar sustancias consideradas peligrosas son los de elevación por parte superior de recipientes a granel (bolsones), compatibilidad química, caída, apilamiento y simulación de transporte (vibraciones). “Con el informe del INTI, la Prefectura Nacional Argentina y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emiten respectivos certificados.

“Sin estos, los productos no se pueden transportar. Es obligatorio este certificado en cualquier parte del mundo. Nosotros somos laboratorios de referencia de la PNA y la ANAC.” dice Julián Beviglia, Técnico Químico, trabajador del INTI en el sector de caucho y vocero de sus compañeros organizados y movilizados activamente para denunciar este vaciamiento. “Son ensayos que solo se hacen en el INTI, que no los hace la parte privada. Son ensayos que se los quieren quedar sectores privados. Esta disposición afecta a más de 700 trabajadores y trabajadoras del INTI de carrera, calificados, pero también afecta al resto de los laboratorios del INTI que están interrelacionados. Esto es un ataque en toda la línea.” completó Beviglia.

Para defender esta medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger realizó un posteo en la red social X.com, donde explicaba sobre estos procedimientos cesados “muchos de ellos se utilizaban muy poco, vale la pena explicar por qué se tomó esta decisión. Para empezar, estos servicios no revestían el carácter de servicios públicos, no tenían ninguna especificidad particular (por ejemplo, testear la durabilidad de una alfombra) sino que eran insumos industriales como cualquier otro. Sencillamente, no se entiende porque en algún momento se decidió que los hiciera el Estado. Pero ese, no era el problema. El problema era que el INTI ofrecía estos servicios a un precio muy bajo, lo cual quiere decir que era el contribuyente (…) el que financiaba estos servicios. En otras palabras, el servicio era un subsidio a ciertas empresas financiados por todos nosotros. No tenía épica, no tenía externalidades, era solo eso, el contribuyente pagando un insumo empresario”.

Por su parte el economista, especialista en gestión de la innovación y políticas de ciencia y tecnología y también ex funcionario, Fernando Peirano, afirma que “Es un serio error la mala transformación del INTI. Los criterios que enuncian no son los que se usan en el mundo para gestionar y orientar un organismo tecnológico. En consecuencia, el saldo de esta gestión va a ser que aumentó el gasto en lugar de reducirlo porque gastan menos pero el impacto (y relevancia) del INTI cayó abruptamente. El saldo es una profunda descapitalización como sistema. Además, a contramano de la necesidad y opinión del sector empresario. Sería bueno saber si al menos una empresa está de acuerdo con lo que están haciendo”.

Como decía Beviglia hay un gran convencimiento de que esta pérdida de ensayos y procedimientos por parte del INTI, de la mano del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está relacionada con favorecer a empresas privadas que cumplan con estas mismas funciones que se le cercenan a un organismo prestigioso a nivel internacional como es el INTI.

Desde un primer momento el gobierno del presidente Javier Milei trató de desmantelar organismos de control como el INTI, el INTA, el SENASA, entre otros. En la versión original de la Ley Bases se permitía modificar o eliminar estos organismos descentralizados, finalmente el INTA, el INTI y el SENASA lograron ser protegidos en el texto definitivo luego del tratamiento parlamentario, quedando fuera del listado de organismos que el Poder Ejecutivo podía eliminar o intervenir discrecionalmente mediante las facultades delegadas.

Esta modificación no es la primera que afecta al organismo. El 1° de diciembre de 2025 con la Resolución 198/2025 del INTI se declaró disuelto el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC). Luego el día 29/12/2025 con la Resolución 213/2025 del INTI se cesó en la prestación de distintos servicios regulados y certificaciones, entre ellos los de los Surtidores de Nafta, Kerosene y Gas Oil.

Previamente casi se multiplicaron por cuatro sus aranceles con la disposición 5/2025 el 23/12/2025. Tan solo menos de una semana antes. La verificación periódica para los surtidores de combustible líquido pasó de $23.000, $29.000 y $36.000 en sus tres categorías, a costar $100.000 en forma unificada en las tres categorías luego del aumento. Es decir que pasaron de cobrar menos de lo que las empresas privadas ofrecían por ese mismo servicio, a cobrar más de lo que esas empresas requerían por el mismo servicio. Luego directamente el INTI lo dejó de prestar para que otras empresas privadas ocuparan ese lugar.

Hay quienes sospechan vínculos entre estas empresas y funcionarios del gabinete, pero no hay por el momento ningún indicio comprobable al respecto.

Otra coincidencia oportuna con la resolución 42/2026 es el acuerdo con EE.UU. que todavía no trató el Congreso Nacional, pero que firmó el canciller Pablo Quirno el 5 de febrero de este año que dice en el “Artículo 2.2: Reglamentación Técnica, Normas y Evaluación de la Conformidad 1. Argentina permitirá el ingreso a su territorio de productos originarios de Estados Unidos que cumplan con las normas, reglamentación técnica o procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales aplicables, sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad. Para ello:

a) Argentina otorgará a los organismos de evaluación de la conformidad de Estados Unidos un trato no menos favorable que el que otorga a sus propios organismos; y

b) Argentina facilitará la aceptación de los procedimientos de conformidad estadounidenses para productos que no estén sujetos a evaluación de la conformidad por terceros en el marco regulatorio de Estados Unidos. 2. Argentina garantizará que la reglamentación técnica, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad se apliquen de manera no discriminatoria y no constituyan restricciones encubiertas al comercio bilateral, y eliminará las barreras técnicas existentes al comercio en áreas que menoscaben la reciprocidad, incluyendo los requisitos de pruebas o evaluaciones de la conformidad duplicadas o innecesarias”.

En esta parte el acuerdo con EE.UU. firmado por la República Argentina exige la renuncia a instituciones muy prestigiosas de nuestro país como el INTI, el SENASA, la ANMAT, el INTA, el INASE, el INPI, la Agencia de Seguridad Vial, entre otras.

De alguna forma con el tratado con EE.UU. como con estas resoluciones que desarman y desguazan a un instituto prestigioso y de calidad como es el INTI, la soberanía y la autonomía nacional se cede, delega o valida automáticamente las funciones de supervisión, inspección y certificación. Ya sea a empresas privadas que nunca tendrán la ecuanimidad ni el acceso federal de los organismos públicos como a reparticiones y agencias de los Estados Unidos inalcanzables para el ciudadano de a pie ante cualquier reclamo, cediendo en forma plena nuestra soberanía nacional.



