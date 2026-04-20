Hormuz hoy, Taiwán mañana

SAN DIEGO — La mayoría de los escolares aprenden que la Tierra tiene aproximadamente 25,000 millas de circunferencia (40,000 kilómetros). Lo que no aprenden es que la economía global depende de apenas 100 de esas millas. El bloqueo de dos vías fluviales estrechas —el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Taiwán— puede hacer retroceder la economía en el tiempo; si no a la Edad de Piedra a la que el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con bombardear a Irán, al menos a mediados del siglo XX, antes de que los Rolling Stones sonaran por primera vez en las ondas radiales.

Durante el último mes y medio, Irán ha convertido el Estrecho de Ormuz, que tiene unas 21 millas de ancho en su punto más estrecho, en una galería de tiro flotante. El tráfico marítimo se ha desplomado, con buques tanque merodeando nerviosamente mientras las lanchas rápidas y los drones iraníes juegan a los piratas. Este estancamiento ha estrangulado la economía mundial, ya que una gran parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo transita por el Estrecho.

Esto no es solo un atolladero en Oriente Medio. Es un ensayo con fuego real para un conflicto en Asia, que ofrece a China un plan de batalla para Taiwán. El Estrecho de Taiwán, que tiene unas 81 millas de ancho en su punto más estrecho, es como el cuello de botella persa pero para los semiconductores. La empresa taiwanesa TSMC fabrica más del 90% de los chips más avanzados del mundo: los "cerebros" de los centros de datos de IA, los aviones de combate y los teléfonos inteligentes.

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Estados Unidos, alarmado por las vulnerabilidades de seguridad nacional que plantean los chips extranjeros, aprobó la Ley CHIPS y Ciencia de 2022 para atraer a los productores a construir fábricas en territorio estadounidense. A pesar de los planes para nuevas instalaciones de fabricación en Texas, Ohio y Nueva York, EE. UU. todavía depende en gran medida de las importaciones de chips, al igual que la mayoría de los demás países. Por lo tanto, un bloqueo o invasión china de Taiwán dejaría sin suministros al sistema nervioso tecnológico del siglo XXI. Las pérdidas globales podrían alcanzar los 10 billones de dólares. Eso no es una recesión; es un paro cardíaco en la cadena de suministro.

El presidente Xi Jinping no quiere ser recordado en los 4,000 años de historia de China como el tipo que fabricó mejores baterías de coche que Elon Musk. Las imitaciones de Tesla son simples baratijas. Xi quiere lograr lo que Mao Zedong prometió: una sola China, sin asteriscos, sin una isla renegada que le falte al respeto al liderazgo comunista. Quiere romper un estancamiento de 75 años arrastrando a los herederos de Chiang Kai-shek de vuelta al redil.

La disuasión se evapora si Xi cree que Estados Unidos podría dudar, salir del paso con dificultades o negociar tras un ataque a Taiwán. Si la armada más poderosa del mundo no puede escoltar de forma fiable a los petroleros frente a una potencia regional maltrecha, cuya propia flota ha quedado reducida a lanchas rápidas que uno alquilaría en unas vacaciones de verano en Nantucket, ¿por qué concluiría Xi que EE. UU. arriesgará portaaviones, submarinos y miles de vidas estadounidenses para romper un bloqueo chino a Taiwán?

En tal caso, Taiwán de repente se parece menos a una fortaleza y más a un signo de interrogación. Los teóricos de juegos lo llaman una cuestión de "compromiso creíble": tu oponente debe creer que cumplirás tus amenazas, o de lo contrario la matriz de pagos colapsa.

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La historia es una tutora severa con los vacilantes. Cuando Mussolini puso a prueba a la Sociedad de Naciones en Etiopía y descubrió que no tenía dientes, Hitler tomó nota. Después de que el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser se apoderara del Canal de Suez en 1956, Gran Bretaña y Francia se doblegaron cuando Eisenhower arqueó una ceja escéptica. Más recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin entró en Crimea a paso de marcha después de que el presidente Obama parpadeara cuando el presidente sirio Bashar al-Assad utilizó armas químicas, supuestamente una línea roja. La credibilidad, una vez despilfarrada, no se puede reponer fácilmente en el mercado de la esquina.

El remedio es directo, doloroso y tardío. Estados Unidos debe reabrir el Estrecho de Ormuz de manera decisiva y visible: escoltas, dragaminas, ataques a los sitios de lanzamiento e incautación o aniquilación de las islas-peaje de Irán: Abu Musa y las Tunbs Mayor y Menor. Una vez que el Estrecho sea seguro, EE. UU. debería enviar los grandes veleros que engalanan el puerto de Nueva York cada 4 de julio. Nada dice mejor "abierto para los negocios" que veleros del siglo XVIII navegando por la ruta marítima frente a nidos de artillería iraníes humeantes.

A largo plazo, EE. UU. debe acelerar la construcción naval, reponer las municiones de precisión y apoyar más oleoductos en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y más allá. En 2020, Grecia, Egipto, la Autoridad Nacional Palestina e Israel —gobiernos que rara vez se ponen de acuerdo en algo— establecieron el Foro del Gas del Mediterráneo Oriental con otras potencias regionales para explotar los campos de gas recién descubiertos. Lamentablemente, la administración del presidente Joe Biden retiró el apoyo de EE. UU. al oleoducto propuesto desde Israel a Europa. Pero este es precisamente el tipo de proyecto que podría reducir la dependencia del Estrecho de Ormuz.

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La elección es cruda: reabrir el Estrecho por la fuerza o ver cómo Xi anota una fecha para la invasión de Taiwán, todo mientras los diplomáticos europeos emiten epístolas redactadas con firmeza. Al rechazar los llamados de Trump para obtener apoyo, Europa se ha revelado como un "polizón" (free rider), reacio a defender la economía global. Y esto a pesar de que Estados Unidos ha servido durante mucho tiempo como el policía de tráfico marino del mundo, manteniendo abiertas las rutas marítimas para que los países europeos y asiáticos —incluyendo China— pudieran atiborrarse de energía barata y vender sus mercancías en cualquier continente.

La buena noticia es que EE. UU. todavía tiene la armada más letal del mundo y el músculo económico para sobrevivir a cualquier rival. Irán le entregó a la administración Trump el equivalente a un examen de práctica. Taiwán es el examen final. Xi y su equipo de liderazgo han estado estudiando los pasos de Trump antes de la guerra de Irán y durante todo el proceso. Con lo mucho que hay en juego, la mente mercurial de Trump y sus movimientos impredecibles pueden ser menos un defecto y más un activo estratégico.

Todd G. Buchholz, exdirector de política económica de la Casa Blanca bajo el mandato del presidente George H.W. Bush y director gerente del fondo de cobertura Tiger, ha recibido el Premio de Enseñanza Allyn Young del Departamento de Economía de Harvard. Es autor de New Ideas from Dead Economists (Plume, 2021), The Price of Prosperity (Harper, 2016) y coautor del musical Glory Ride.

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