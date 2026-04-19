Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz y dispara sobre dos buques

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), el sector más duro del régimen, volvió a bloquear el estrecho de Ormuz que se había abierto provisoriamente el viernes, y lo hizo argumentando que Estados Unidos violó el frágil principio de acuerdo el día anterior al sitiar los puertos iraníes. La situación creció peligrosamente cuando lanchas militares iraníes dispararon sobre dos buques mercantes en momentos en que intentaban cruzar el estrecho el sábado a la mañana.

El anuncio del viernes de la reapertura hizo que algunos buques petroleros y gasíferos, que se hallaban a la espera desde hacía varios días, pretendieran cruzar el estrecho. Lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego y le dieron a uno de ellos, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), agregando que el barco y la tripulación se encontraban a salvo.

El buque petrolero dañado es el Sanmar Herald, con bandera de la India, país que se quejó severamente contra Irán. Los disparos dieron sobre el puente de la embarcación. Las lanchas también persiguieron a otra nave, en este caso con bandera de Malta, pero los disparos no llegaron a alcanzarla.

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La plataforma de seguimiento MarineTraffic mostró que varios petroleros se acercaron al estrecho, pero dieron la vuelta cerca de la isla iraní de Larak, un puesto de control para los buques que intentan salir del Golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del paso.

“Chantaje”. Pese a que todo hacía presumir que estaba en camino un nuevo enfrentamiento bélico, el diálogo continuó desarrollándose con el fin de buscar una salida al conflicto que ya lleva más de un mes y medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado que Irán no puede “chantajear” a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz. “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó durante un evento en la Casa Blanca.

Sin embargo, el mandatario agregó que las conversaciones con el régimen islámico –sin aclarar con qué sector está hablando- “van bien”, aunque se habían puesto “un poco astutos”. También dijo que espera ba resolver algunos temas durante el domingo.

Dura postura iraní. Las idas y vueltas de los últimos días, según los especialistas, demuestra que hay dos facciones claramente enfrentadas en Irán. Una que representa al área diplomática y pragmática, y otra más rígida de la Guardia Revolucionaria, que se sintió desplazada en las negociaciones.

Ayer, el comunicado de la Guardia Revolucionario, el ejército ideológico de Irán, fue terminante. “Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su puerto en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, sostuvo.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, se mostró cauto. Declaró que aún no se ha fijado fecha para la próxima ronda de conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, tras el fracaso de la ronda inicial.

“Hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre el marco, no podemos fijar una fecha”, declaró a los periodistas al margen de un foro diplomático Turquía. “Esperamos que en cuanto podamos finalizar eso, podamos pasar al siguiente paso”.

Khatibzadeh afirmó que ambas partes están centradas en ultimar un marco de entendimiento antes de continuar con las negociaciones. “No queremos entablar ninguna negociación ni reunión que esté destinada al fracaso y que pueda servir de pretexto para otra escalada”, afirmó.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad de sitiar a Irán mientras Irán, con buena intención, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, dijo Khatibzadeh. Y acusó a Washington de intentar “sabotear” esos esfuerzos: “Si se violan los términos del alto el fuego y los estadounidenses no cumplen sus compromisos, habrá repercusiones para ellos”.

Tibias negociaciones. El poderoso jefe militar de Pakistán, Asim Munir, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, concluyeron visitas separadas destinadas a poner fin a la guerra con Irán. Durante una visita de tres días se reunieron con las máximas autoridades iraníes y dialogaron sobre las alternativas.

Otros dos países árabes se sumaron a la mediación: Turquía y Egipto. “Estamos trabajando muy duro para lograr un acuerdo final entre Estados Unidos e Irán”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty. “Esperamos lograrlo en los próximos días”, apuntó. “No solo nosotros en la región, sino el mundo entero está sufriendo la continuación de esta guerra. Estamos haciendo todo lo posible para seguir adelante”, explicó el diplomático.