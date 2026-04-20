La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a escalar tras un operativo de la Armada de EE. UU. que culminó con la neutralización del carguero iraní Touska de gran tonelaje en el Golfo de Omán, una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. El presidente Donald Trump oficializó la ejecución de la acción militar y sostuvo que el buque “intentó atravesar un bloqueo naval impuesto por Washington”.

Una vez que la embarcación quedó sin capacidad de maniobra, marines estadounidenses abordaron la nave desde el buque anfibio USS Tripoli y tomaron el control total. De acuerdo con fuentes del Comando Central de Estados Unidos, la operación estratégica se realizó tras más de seis horas de advertencias ignoradas por la tripulación iraní.

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Según el relato oficial, el incidente comenzó cuando el carguero de Irán desoyó reiteradas advertencias emitidas por la Armada de EE. UU. durante varias horas. Ante la negativa a detener su marcha, el destructor USS Spruance intervino de forma directa, ejecutando disparos dirigidos a la sala de máquinas del carguero para inutilizar su sistema de propulsión.

El operativo se enmarca en el bloqueo marítimo que Estados Unidos mantiene sobre puertos iraníes, en un contexto de creciente confrontación bilateral. Desde Washington argumentaron que la maniobra fue una acción necesaria para hacer cumplir las sanciones internacionales, mientras que Teherán denunció el hecho como un acto de “piratería”.

El carguero Touska, un gigante bajo la mira de Washington

El Touska es un portacontenedores de gran tonelaje, con cerca de 275 metros de eslora, lo que lo convierte en una de las embarcaciones comerciales más grandes que operan en la región. Su tamaño, comparable en masa al de un portaaviones según autoridades estadounidenses, lo posiciona como un actor logístico relevante dentro del comercio marítimo iraní.

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El buque se encontraba bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vincula a presuntas actividades ilegales en el marco de las restricciones económicas impuestas a Irán.

Para Washington, el intento del carguero Touska de evadir el bloqueo no sólo representó una infracción, sino también un desafío directo a su estrategia de presión internacional.

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Como consecuencia de ello, la respuesta bélica fue rápida y contundente, con el objetivo de enviar una señal clara sobre el control de las rutas marítimas en la región. Actualmente, el navío de origen iraní se encuentra bajo custodia estadounidense mientras se inspecciona su carga, cuyo contenido aún no fue informado oficialmente.

PM/ff