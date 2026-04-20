La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró como nuevo jefe de Gabinete a Mauro Esteban Brandi, quien reemplazará a Leandro Massaccesi tras su salida a comienzos de abril en medio de una polémica por créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación.

La designación fue oficializada a través de un escrito publicado este lunes 20 de abril en el Boletín Oficial. Allí se indicó: “Desígnase a partir del 17 de abril de 2026 en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano al abogado Mauro Esteban Brandi”.

Pettovello, la sucesora oculta de Adorni que acumula poder en silencio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Brandi es graduado en Derecho en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (UIPFA) y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad del Salvador. Desde hace 13 años, se desempeñó dentro del equipo legal del Ministerio de Educación de la Nación y su último cargo antes del recientemente designado fue el director general de Gestión Documental, Integridad y Transparencia, en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, según su perfil de LinkedIn.

Leandro Massaccesi, el antecesor de Brandi, tuvo una salida polémica del Ministerio de Capital Humano.

Salida y la polémica por los créditos

El pasado 3 de abril, Pettovello le solicitó la renuncia indeclinable a Leandro Massaccesi luego de que se conociera su inclusión en una controvertida nómina de préstamos hipotecarios concedidos por el Banco Nación a funcionarios y legisladores.

Según trascendió, la ministra tomó conocimiento del tema a partir de la difusión de los listados en la página web donde se registran los créditos otorgados a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo. La falta de consulta previa por parte del funcionario sobre la conveniencia política de acceder al crédito y el hecho de que fuera el único dentro del ministerio otorgado tras su ingreso a la función pública terminaron de sellar su salida.

Quién es Leandro Massaccesi, el abogado que Pettovello cesanteó en Capital Humano

La defensa de Massaccesi tras su renuncia

Luego de su desplazamiento, Massaccesi rompió el silencio y defendió su accionar. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, afirmó en un descargo público.

El exfuncionario explicó que el crédito fue solicitado junto a su pareja para acceder a su primera vivienda y aseguró que cumplió con todos los requisitos legales vigentes. Además, remarcó que la gestión fue “completamente transparente” y realizada de manera online, con la documentación correspondiente.

En esa línea, sostuvo que se trata de un préstamo asumido “con responsabilidad” y que será honrado, al tiempo que lamentó el desenlace de la situación tras casi dos años de gestión en el ministerio.

MEG/fl