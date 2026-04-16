Una tarde con lluvia y sin celular

Hay escenas que pasan… y otras que, sin ruido, te cambian el rumbo.

A las seis de la tarde, con el cielo deshecho sobre Buenos Aires, todo prometía lo de siempre: apuro, agua, nadie mirando. Un charco abierto en la vereda. Pero el colectivo no irrumpió: se acercó. Lento. Preciso. El chofer eligió. Se pegó al borde con un cuidado raro y, en ese gesto mínimo, pasó algo enorme: alguien pensó en otro.

Y entonces apareció eso casi olvidado: no era solo no mojarse, era recordar. La empatía —gastada de tanto nombrarla— volvió a pesar. Sin anuncio. Sin premio. Un centímetro de cuidado y el cuerpo afloja, la mente baja la guardia. La ciudad deja de empujar… y sostiene.

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Éramos pocos. Había espacio, tiempo, silencio. Y en ese permiso, lo mínimo se volvió visible. Yo miro —no es hábito, es pulso—. Y el viaje se volvió un mapa: lo que somos cuando creemos que nadie ve.

Pero no quedó en un gesto. Se encadenó.

Subieron dos mujeres. Una cerca de los cincuenta; la otra, mayor, con esa dignidad silenciosa de quien viene de la lluvia. Se sentaron frente a mí. Todo seguía en calma… hasta que la más joven subió los pies: zapatillas mojadas, con barro, firmes sobre la baranda.

No fue descuido. Fue elección.

Y ahí aparece lo invisible: el circuito de las consecuencias. Esa baranda es un cruce. Por ahí pasan manos que luego van a la boca, a los ojos, a la cara. Nadie lo piensa. Ni quien apoya, ni quien se agarra. Y en ese cruce mudo, la empatía no solo se apaga: se propaga el descuido. La escena gira. Lo que era cuidado se vuelve riesgo. Lo que era vínculo, corte. La empatía —que crecía— se repliega de golpe, como si lo común dejara de importar.

Diluvio: ¿de dónde viene el "olor a tierra mojada" que anticipa la lluvia?

Porque es así de frágil: un gesto la construye…y otro, igual de simple, la ensucia.

El siguiente gesto no fue sucio ni brusco. Fue casi lírico… si no hubiera otros. Subió un hombre, treinta y pico, de esos que encajan en cualquier escena. Se sentó detrás mío y, sin mirar, abrió la ventana. No un poco: toda. Afuera la lluvia insistía. Primero un hilo, después gotas que entraban y me tocaban la nuca, finas, constantes. Me di vuelta.

Él, inclinado hacia el agua, la recibía con una fascinación íntima, casi infantil. Como si el momento fuera suyo. Como si el resto fuéramos fondo. No había maldad. Pero tampoco registro.

Lo que para uno es experiencia, para otro es frío, invasión. Y ese cálculo no apareció. No hubo pausa, ni pregunta. Solo deseo propio en espacio compartido. Y la empatía falla de otra forma: no por descuido, sino por absorción. Porque a veces no grita.

A veces… no mira. Y en ese no mirar, la lluvia deja de ser paisaje y se vuelve frontera.

El tercer acto no fue descuido. Fue cálculo. Habían pasado veinte minutos. El colectivo iba en ese silencio blando de la lluvia. Subió ella: negro sobre negro, unos cincuenta, y una timidez fuera de tiempo. Murmuró su destino; el chofer no oyó. Repitió. Pagó y se sentó de espaldas, ocupando lo mínimo, como si existir pesara.

Después subió él. Empapado, firme. No pidió lugar: lo tomó.

—Pará… ya vengo- dijo al conductor.

Miró… y eligió. A ella.

—Dame tu tarjeta. No tengo plata.

No fue pregunta. Fue orden. Ella dudó —ese segundo sin defensa—.

—Dale, dámela.

Y cedió.

Pagó un tramo largo. Volvió.

—Gracias, che.

Le devolvió la tarjeta… y se fue hacia el fondo del colectivo, ya sin mirarla, como si nada quedara pendiente.

Ella no era discreta: estaba desarmada. No tuvo frase, ni excusa, ni tiempo. No pudo negarse. Miré: había otros hombres, grandes, firmes. Él no fue hacia ellos. No fue azar. Fue lectura. Y la escena cambia de idioma: el otro como recurso. La vulnerabilidad como oportunidad.

Ella quedó inclinada, la mirada en la cartera, buscando una lógica que no iba a aparecer. Nadie dijo nada. Las pequeñas injusticias no hacen ruido: se cierran solas…y dejan eco.

Porque cuando alguien usa a otro así, no solo rompe la empatía: rompe lo común.

El cuarto acto llegó sin aviso. Sin ruido.

Nos acercábamos a mi parada —ese lujo mínimo: bajar en la puerta—. Afuera, la lluvia insistía; adentro, yo ya confiaba. Pasamos la penúltima. Me levanté antes, a dos cuadras. Me acerqué. Y entonces: frenó. No en la parada. Antes. Me vio… y asumió. Sin timbre. Abrió la puerta. Amabilidad.

Pero al anticiparse, falló. No preguntó. No verificó. Leyó sin confirmar. Y yo —en la misma lógica— tampoco corregí. No dije “me falta”. Bajé. Porque contradecirlo parecía romper algo. La puerta se cerró. El colectivo siguió. Yo quedé dos cuadras antes, bajo la lluvia. Me empapé. Y ahí encajó todo.

No eran escenas sueltas. Era una secuencia: la empatía precisa, la que se desborda y falla, la ausencia directa, la distraída, y la más cruda: cuando no se pide, se exige… y se elige a quién. Porque no estamos solos. Cada gesto entra en cadena. El pie en la baranda sigue en otras manos. La ventana abierta termina en otro cuerpo. El “dame” decide quién paga. Y la amabilidad sin precisión también pesa.

La ciudad no es gente suelta. Es consecuencias. Y la empatía no es idea: es práctica exacta.

No saqué el celular. Miré. Y cuando uno mira, el tiempo cambia: el viaje se acorta, se vuelve presente.

Casi nunca se ve tanto. Ese día hubo espacio. Y el espacio dejó ver.

Y, a pesar de todo —la incomodidad, los descuidos, los abusos, incluso los errores bien intencionados—, el viaje fue otra cosa: corto, revelador…y, de un modo raro, maravilloso.