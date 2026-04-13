Colectivos: se mantiene la reducción de servicios mientras el Gobierno y las empresas siguen negociando

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) muestra una mejora parcial en las frecuencias tras el paro de la UTA, aunque persisten demoras y un funcionamiento irregular por el conflicto entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores, en medio de problemas por subsidios, pago de salarios y falta de fondos que impactan en la normalización del transporte público.

Colectivos en crisis: cuánto podría tardar la normalización del servicio

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación informaron a Perfil que se encuentran en negociaciones con las Cámaras del sector. Además, con respecto al servicio destacaron que “quedan muy pocas líneas nacionales afectadas, ya que las empresas han mejorado las frecuencias luego de la reunión del jueves pasado”.

Además, resaltaron que algunas siguen por debajo de lo habitual, pero “también es debido a dificultades que tienen por ingresos las empresas”.

“Quedamos en que hagan lo mejor posible hasta mañana que nos juntamos nuevamente para ver cómo solucionarles la deuda”, mencionaron desde el organismo.

UTA realizó un paro el jueves 9 de abril

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) activó desde la medianoche del jueves pasado una reducción de tareas, lo que ya se tradujo en menos frecuencia de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del conflicto originado por los empresarios, por la falta de fondos para pagar los salarios.

Paro de colectivos: el Gobierno se vio obligado a resolver el conflicto con las cámaras de Transporte

La medida que duró 24 horas, se aplicó en las compañías que no recibieron los desembolsos correspondientes por parte del Gobierno, luego de que en las últimas horas las frecuencias hayan sido reducidas hasta un 30%, una situación que provocó una fuerte merma en el servicio y afectó a miles de usuarios en toda la región.

El jueves el Gobierno aseguró que los fondos ya fueron transferidos, pero desde la conducción de la UTA señalaron que el dinero no llegó a todas las empresas, razón por la cual se avanzó con la medida de fuerza.

Cuánto podría tardar la normalización del servicio

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta un escenario crítico y podría demorar algunos días en volver a la normalidad una vez que se acrediten los fondos adeudados, en medio de un conflicto por subsidios impagos y suba de costos que afecta la operación diaria, según detalló Marcelo Pasciutto el miércoles 8 de abril, director del Grupo Dota en declaraciones a Radio Rivadavia.

La crisis, que involucra a las jurisdicciones nacional y provincial, generó una reducción en la frecuencia de unidades y complicó el traslado de millones de pasajeros, mientras el sector empresario advierte que sin financiamiento no puede garantizar el abastecimiento de combustible, explicó el empresario en la entrevista.

En el AMBA bajaron hasta 30% las frecuencias de colectivos y crece la amenaza de paro

Pasciutto, quien además es director de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), señaló que el principal problema radica en el atraso en los pagos. La Nación mantiene una deuda cercana a los $20 millones por coche, mientras que la provincia registra un atraso de unos $10 millones por unidad, con compromisos pendientes incluso desde el año pasado.

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) presenta una situación distinta. “La jurisdicción de Capital Federal está totalmente al día en costos y en pago de subsidios. Totalmente al día, los servicios andan 100%, con diagrama normal”, detalló Pasciutto, marcando la diferencia en el funcionamiento del sistema según la jurisdicción.

GZ / EM