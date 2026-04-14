“Las empresas nacen y mueren”: la resignación del establishment ante la asfixia impositiva y la única puerta de salida del Gobierno

“El ministro dijo lo que debía decir, pero todos sabemos que lo que viene no es para nada bueno”, sentenció el CEO de una de las empresas multinacionales más grandes que participó del AmCham Summit 2026, el evento de la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina. La respuesta fue ante el pronóstico de Luis Caputo sobre la llegada de “los mejores 18 meses del país en décadas”. No es que se haya tratado de una platea opositora, sino todo lo contrario, pero no pudo esquivar el contraste con la realidad de los números que manejan en las proyecciones de sus análisis.

La desconexión entre el pensamiento de la platea empresaria —que la llevó a aplaudir de pie al presidente Javier Milei y respaldar al propio Caputo— y el pragmatismo del Excel —que llevó a tierra la situación del mercado real— se debió a la necesidad de respaldar el plan de orden macroeconómico del Gobierno, pero, al mismo tiempo, de insistir a través del lobby para que el Ejecutivo nacional “acepte echar mano en la microeconomía antes de que se cierren canillas que no volverán a abrirse”.

Milei en AmCham Summit: “Aceptar más inflación para crecer es una basura”

Los empresarios y ejecutivos de las firmas consultadas por PERFIL durante el cónclave admitieron que los negocios vinculados con los sectores que traccionan la economía son los que compensan la caída de las áreas tradicionales, ligadas a la producción y la mano de obra intensiva. Si bien es una buena noticia para el cierre positivo de los balances que se analizan en sus casas matrices, el empleo es una bandera roja que flamea alto.

“Que el Gobierno convalide la informalidad en su conteo de empleabilidad del plan económico es, por lo menos, preocupante”, admitió una fuente de una empresa estadounidense vinculada al consumo masivo. Sucede que la disparidad de competitividad no sólo está afectada por los altos impuestos, los costos de producción y los beneficios de origen de la importación, sino que ahora pesa el trabajo no registrado sin control del Estado. “En sectores del consumo masivo, en donde hay alto trabajo en negro, esta declaración es una bandera blanca”, se lamentó la vocera.

Recesión y caída histórica del consumo

El escenario de retroceso en las góndolas validó los temores del sector privado sobre la profundidad de la recesión. Según el informe de tendencias de consumo de la consultora Scentia correspondiente a febrero de 2026, las ventas en todos los canales registraron una caída interanual del 3,4%, cifra que profundizó el resultado negativo del primer bimestre. El relevamiento detalló que, tras el desplome del 13,5% que ocurrió en diciembre pasado, el consumo acumuló una baja del 2,1% en el inicio del año, lo que consolidó un retroceso estructural en la demanda de los hogares.

Un puñado de grandes empresas concentran poder y definen los precios de la mesa de los argentinos

La gravedad de esta retracción situó al consumo masivo en niveles que diversos analistas del mercado ya comparan con los registros de la crisis de 2001 en la Argentina. Los indicadores de volumen físico en rubros sensibles como alimentos y artículos de higiene perforaron pisos históricos, lo que evidenció el agotamiento del poder adquisitivo frente al nuevo esquema de precios relativos. En este contexto, los directivos de las firmas líderes advirtieron que la sostenibilidad de sus operaciones exigirá una reactivación real de la microeconomía, una meta que todavía se percibe lejana en las proyecciones que analizan las casas matrices.

Presión impositiva y el costo del modelo

Para el círculo rojo, que escuchó los reproches de Milei en el cierre del evento por los reclamos de un ordenamiento macroeconómico, el escenario de competitividad para resolver per se los problemas diarios no se alcanzará solo con el orden macro, siempre que la presión impositiva recorte posibilidades. Pero ninguno ve que exista una reforma tributaria o una decisión del Gobierno central a la vista que le quite peso a la carga fiscal.

“Nuestra empresa es competitiva a nivel mundial en todos los procesos que hacemos en el país. Pero no sólo pagamos tasas locales e impuestos provinciales, sino que el Estado nacional mantiene tributos que son inadmisibles, como el impuesto al cheque, que elevan un 40% el peso de los productos”, graficó el CEO de otra multinacional, en estricto off the record con PERFIL.

El embajador Peter Lamelas estuvo presente en el AmCham Summit 2026

La reserva de la declaración fue pedida por la fuente, especialmente porque existe una certeza entre sus colegas de que nada cambiará en términos impositivos, a pesar de las promesas de Milei y del equipo económico de Caputo. “Cuando hablamos, nos dicen que primero debe crecer la recaudación para poder eliminar impuestos. Pero ante la caída de la actividad registrada, es un plan que va para largo”, aclaró.

Ante la repregunta sobre quiénes van a poder disfrutar del beneficio futuro cuando se logre el objetivo, con resignación el empresario replicó el argumento oficial: “En el mercado las empresas nacen y mueren”. El cálculo que saca el círculo rojo es cuántas firmas quedarán en el camino si el plan económico admite como costo a asumir un cierre indeterminado de fábricas.

DCQ