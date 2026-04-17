Artemis II: los astronautas pueden perder el 15% de masa ósea por mes

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA pueden perder hasta un 15% de masa ósea por mes tras su estadía en el espacio, luego del sobrevuelo lunar, según datos difundidos por la Sociedad Española de Reumatología. La microgravedad, condición en la que prácticamente desaparece el peso corporal, altera profundamente el funcionamiento del organismo humano.

En la Tierra, los huesos se fortalecen gracias a la carga constante que ejerce la gravedad. Sin embargo, en el espacio, esa presión desaparece, lo que provoca una rápida descalcificación. Este proceso conlleva la liberación de calcio al torrente sanguíneo, lo que puede derivar en complicaciones como litiasis o cálculos renales o incluso calcificación vascular (depósitos de sales de calcio en las paredes de las arterias y venas)

El escudo térmico de la nave Orion bajo la lupa tras la misión Artemis II

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Las misiones espaciales han incorporado medidas para contrarrestar estos efectos como el ejercicio físico de resistencia o el uso de fármacos. En ausencia de gravedad, el hueso pierde la carga mecánica necesaria para mantener su densidad y calidad.

Tripulación de la misión Artemis II de la NASA

La portavoz de la Sociedad Española de Reumatología (SER), Laia Gifre, sostuvo que “el ejercicio por sí solo no es suficiente, pero combinado con tratamientos para la osteoporosis ha demostrado mantener la cantidad y calidad ósea”.

“La pérdida de masa muscular y ósea puede asociarse con el desarrollo de fracturas esqueléticas”, advirtió la especialista, además de otros problemas derivados de la descalcificación.

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Qué daños puede ocasionar el viaje al espacio para los astronautas de Artemis II

Además de la pérdida de masa ósea, los especialistas advierten que la exposición prolongada al entorno espacial puede generar múltiples complicaciones. Entre ellas, la atrofia muscular es una de las más significativas: al no tener que sostener el peso del cuerpo, los músculos tienden a debilitarse rápidamente.

Descalcificación y osteoporosis

Otro factor crítico padecido por los tripulantes de Artemis II fue la exposición a la radiación cósmica. Fuera del escudo protector del campo magnético terrestre, los astronautas quedan expuestos a niveles elevados de radiación, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades a largo plazo, incluyendo distintos tipos de cáncer.

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A nivel neurológico, algunos tripulantes experimentan trastornos del equilibrio, desorientación y dificultades visuales, un fenómeno conocido como síndrome neuro-ocular asociado a vuelos espaciales. Este cuadro puede impactar directamente en la capacidad operativa de los astronautas durante la misión.

PM/AF