El Gobierno de Javier Milei decidió suspender el ingreso a la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, un hecho inédito que no registra antecedentes. Es por ello que quedaron sin efecto las prórrogas a las acreditaciones del año 2025 hasta que no se aclaren los hechos.

Si bien no hubo comunicación oficial al respecto de la resolución, de manera informal circuló la versión de que se debió al "espionaje ilegal". En concreto, se trata de la denuncia que Casa Militar realizó en el día ayer a través de su titular, Sebastián Ibáñez, a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y los directivos y autoridades de la señal TN por presunto "espionaje ilegal".

Hoy, los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno se encontraron con el acceso bloqueado, lo que generó malestar entre la prensa y los medios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión de la Casa Rosada se da en medio de una renovada embestida que Milei está teniendo en su ataque contra el periodismo. En los últimos días, el Presidente cargó con mensajes cada vez más virulentos contra los trabajadores de prensa y contra las empresas periodísticas.

El presidente Milei se refirió hace escasos días al periodista Carlos Pagni como "DELINCUENTE MALPARIDO.", y también se refirió a la conductora María Laura Santillán, como "MARÍA PAUTA OPERADORA INMUNDA SANTILLÁN".

Las agresiones del jefes de Estado para con la prensa pero fundamentalmente las suspensiones de las acreditaciones han llegado a su vez a la oposición. "Basta, muchachos. No hubo ningún espionaje ilegal. Restituyan de inmediato las credenciales y el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados", posteó el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Varios bloques de la oposición están redactando pedidos de informes al Poder Ejecutivo para que el oficialismo de mayores explicaciones y precisiones sobre la medida.

El Jefe de la Casa Militar, General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del canal Todo Noticias (TN). La acusación surge a raíz de un informe emitido el pasado domingo 19 de abril en el programa “¿Y mañana qué?”, donde se habrían utilizado métodos de grabación clandestinos dentro de la sede de gobierno.

Según la denuncia, el periodista Ignacio Salerno recorrió los pasillos y despachos de la Casa Rosada utilizando "lentes inteligentes" para realizar grabaciones subrepticias y sin autorización de los responsables de seguridad. La denuncia sostiene que el informe audiovisual expuso de manera "temeraria" la rutina del Presidente de la Nación y el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo. Se menciona específicamente el registro de quiénes entran y salen de los despachos de altos funcionarios, como el de Lule Menem y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El General Ibáñez calificó el hecho como un "delito contra la seguridad de la Nación" y argumentó que los periodistas se jactaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo que podría haber expuesto secretos políticos y militares protegidos por ley. Se solicitó que se investigue a los periodistas y a la producción del canal bajo los artículos 222 y 223 del Código Penal, que reprimen la revelación de secretos de Estado con penas que pueden llegar hasta los seis años de prisión.

Para el Gobierno, la labor periodística excedió los límites de la libertad de prensa y violó las normativas de acreditación (Resolución 1319/2025), convirtiéndose en una intrusión ilegal que puso en riesgo la integridad física de los funcionarios y la seguridad del edificio histórico.

PV/fl