"Papelón": el Gobierno cuestionó la ausencia de Victoria Villarruel en la misa de la que participaron Adorni, Santilli y Menem

La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir a la misa que se realizó en la Basílica de Luján para conmemorar el primer año del fallecimiento del Papa Francisco, y desde la Casa Rosada consideraron que su actitud fue "un papelón”.

La ceremonia, realizada el pasado 21 de abril, contó con la presencia de referentes oficialistas y opositores, pero Villarruel no fue, aunque había confirmado su participación. Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en el entorno del presidente Javier Milei calificaron esta ausencia como "un papelón" y como un intento de mandar “un mensaje mediático” mientras aumenta la tensión entre la vicepresidenta y el núcleo más duro de La Libertad Avanza (LLA).

Martín Menem y Manuel Adorni en la misa de Luján en homenaje al Papa Francisco

Ese día, Villarruel fue a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y habló con los medios que la esperaban, explicando que su ausencia en la Basílica de Luján en la decisión de no juntarse con "lo peor de la casa política".

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“Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios. La ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa; (Luján) era una ceremonia donde estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis creencias”, afirmó.

Y agregó: “Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas. Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”.

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En la misa oficial de Luján, en honor al Papa Francisco, estuvieron presentes cuatro figuras destacadas del oficialismo: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

También se encontraban en el lugar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el senador Eduardo de Pedro; y los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), ariel Fernández (Moreno) y Federico Otermín.

Misa del Papa Francisco de la que participaron referentes del oficialismo y de la oposición

El ataque de Javier Milei contra Victoria Villarruel

El presidente Javier Milei habló el 5 de abril con el portal español El Debate, apuntando contra Victoria Villarruel. El mandatario comenzó diciendo: “A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando (sic) desde que entramos al Congreso”.

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La principal figura de LLA vinculó lo ocurrido con lo que pasó en el Pacto de Mayo, señalando que la vicepresidenta faltó durante la firma, supuestamente por estar engripada. “Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile”, ironizó Milei.

Victoria Villarruel

Y aseguró que, luego de ese episodio, la vicepresidenta “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, recordando que llegó a rendirle "tributo a Isabel Perón”, al inaugurar un busto en honor de la exmandataria en la Cámara Alta.

HM/DCQ