A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 22 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 22 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 22 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 22 de abril el dólar blue hoy cerró a $1. 350 para la compra y $1.400 para la venta.

Un economista alertó por la suba de abrupta suba de la inflación nucleo

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 22 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 21 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.418 para la compra y $1.420,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 22 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 22 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 22 de abril a $1.469,20 para la compra y $1.469,80 para la venta.

Ernesto Mattos sobre las reservas: "El problema es qué va a pasar después de los vencimientos"

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 22 de abril en $1.466,20 para la compra y $1.466,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 22 de abril a $1.820 como referencia de dólar tarjeta.

Qué muestran los datos del INDEC sobre el futuro de la economía

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 533 puntos básicos este miércoles 22 de abril.