Ernesto Mattos sobre las reservas: "El problema es qué va a pasar después de los vencimientos"

En medio del proceso de acumulación de reservas, el economista Ernesto Mattos analizó el rol del Banco Central, el impacto del ajuste fiscal y las tensiones que atraviesa la economía argentina en diálogo con Canal E.

El especialista puso el foco en el origen de los recursos utilizados para comprar divisas y advirtió sobre las consecuencias en la actividad económica, el consumo y la inversión.

Compras de dólares y limitaciones del modelo

Mattos explicó que el contexto actual combina factores coyunturales con desafíos estructurales. "El gobierno tiene más margen por la renovación del FMI y lo que ingresa por la cosecha", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el escenario podría complicarse en los próximos meses. "El problema es qué va a pasar después de los vencimientos", planteó, dejando abierta la incertidumbre sobre la sostenibilidad del esquema.

Exportaciones en alza, pero con precios a la baja

El economista remarcó que el ingreso de divisas no responde únicamente a mejores condiciones externas. "Se liquidó más cantidad porque el precio era muy bajo", señaló.

En ese sentido, indicó que los valores internacionales no acompañan el volumen exportado. "El precio de la harina, que es el principal producto, tiene una tendencia a la baja", advirtió.

Actividad económica en desaceleración

Mattos alertó sobre el comportamiento de la economía real. "El PBI se vino desacelerando en los últimos trimestres", explicó.

En esa línea, anticipó un desempeño moderado en el corto plazo. "El EMAE va a dar un primer trimestre más débil", indicó, marcando la continuidad de una tendencia de menor crecimiento.

Además, subrayó la caída en sectores clave. "La producción industrial lleva ocho meses negativos consecutivos", mencionó, evidenciando el deterioro de la actividad.

Costos, precios y presión sobre los salarios

El especialista también señaló distorsiones en los precios internos. "Hay productos que llegan a 8.000 pesos el kilo por los costos operativos", afirmó.

En ese sentido, vinculó el fenómeno con el aumento de tarifas y la logística. "El ajuste de tarifas y la falta de infraestructura encarecen el traslado de los productos", explicó.

Este escenario impacta directamente en el poder adquisitivo. "Eso genera una tensión sobre el salario", advirtió.

El origen del superávit y el ajuste fiscal

Uno de los puntos centrales del análisis fue el financiamiento de las compras de divisas. "El dinero sale del ajuste, como no aplicar la ley de financiamiento universitario o de discapacidad", afirmó.

En esa línea, cuestionó la calidad del resultado fiscal. "Si se sumaran los intereses, la economía estaría en déficit", sostuvo, en referencia a la metodología de cálculo oficial.

Señales de alerta para la inversión

Mattos advirtió sobre el impacto en la seguridad jurídica. "¿Qué seguridad jurídica da un gobierno que incumple leyes?", planteó.

Además, señaló que el flujo de capitales aún es limitado: "No hay una lluvia de inversiones, el ingreso sigue siendo bajo".

Inflación, deuda y tensiones hacia adelante

El economista también analizó el frente financiero. "Las variables reales vienen siendo negativas desde mediados del año pasado", sostuvo.

En ese contexto, advirtió sobre el endeudamiento interno. "El salario no alcanza para afrontar las deudas", concluyó, marcando un desafío clave para la estabilidad económica.