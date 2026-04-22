El dólar blue cerró en alza este miércoles 22 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 62 millones de dólares. De esta manera, el Banco Central cerró la jornada con un total de 45.841 millones de dólares.
El dólar blue cerró en alza este miércoles 22 de abril. La divisa paralela registró un incremento respecto al cierre de la jornada anterior.
Dólar blue
Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1415 y se compró a $1395, con una suba de $5 en la jornada.
Dólar MEP
Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.420,70.
Dólar Contado con Liquidación
Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.472,60.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambió a $1.464,30 en promedio.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.820.
Dólar Oficial
El dólar minorista quedó en $1.399,749 según el promedio vendedor informado por el Banco Central, y el dólar oficial se ubicó en $1.400 para la venta.
El dólar mayorista se ubicó en $1.378 por unidad.
Balance del Banco Central
El Banco Central compró 105 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 62 millones de dólares y cerraron en 45.841 millones de dólares.