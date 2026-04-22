José Castillo sobre el financiamiento educativo: “Un docente universitario está cobrando menos que un maestro de primaria”

El conflicto por el financiamiento universitario en Argentina suma tensión en la antesala de una nueva marcha convocada para el 12 de mayo. En este contexto, José Castillo fue contundente al describir el escenario actual: “no se está cumpliendo” la ley vigente, afirmó, en referencia a la normativa que establece la recomposición presupuestaria para el sector.

Según explicó, la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y luego ratificada nuevamente por el Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no avanzó con su implementación. En ese sentido, subrayó: “la ley está recontra vigente, y el Gobierno no la cumplió”, incluso pese a fallos judiciales en primera y segunda instancia que ordenan su ejecución.

Un presupuesto en retroceso histórico

Castillo detalló que la normativa apunta a recomponer las partidas universitarias en función de la inflación acumulada entre mayo de 2024 y diciembre de 2025. Lejos de tratarse de un aumento, insistió en que es apenas una actualización de lo perdido. En cifras, esto implicaría destinar unos 2,5 billones de pesos en 2026, lo que representa apenas el 0,23% del PBI.

Para el especialista, este número desarma el argumento oficial sobre el impacto fiscal: “no rompe ningún equilibrio, es mucho menos que otras partidas del Estado”. Además, comparó el nivel de inversión local con estándares internacionales y advirtió que Argentina destina solo el 0,4% del PBI a educación superior, muy por debajo del promedio de países desarrollados.

Salarios bajos y fuga de docentes

Uno de los puntos más críticos es la situación salarial del sector. Castillo describió un escenario alarmante: “un docente universitario está cobrando menos que un maestro de primaria”. En concreto, indicó que un profesor con dedicación simple percibe alrededor de 235 mil pesos mensuales por 10 horas cátedra.

Este deterioro ya tiene consecuencias visibles. Según señaló, alrededor de 10 mil docentes renunciaron recientemente, lo que refleja una creciente fuga de profesionales: “esto está generando una fuga de cerebros muy fuerte”. A su vez, advirtió que esta tendencia pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema universitario.

El trasfondo del conflicto, remarcó, excede la coyuntura actual y responde también a problemas estructurales. No obstante, fue enfático al marcar la gravedad del presente: “el ajuste sobre la universidad de este gobierno ha sido histórico”, lo que llevó al sistema a una situación “cuasi terminal”.

Finalmente, planteó que el debate actual ni siquiera gira en torno a mejorar el presupuesto, sino a recuperar el nivel que tenía en 2024: “estamos discutiendo simplemente volver a mayo del 2024”, concluyó.

