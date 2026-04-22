Volatilidad global y oportunidades locales: qué ven los inversores en medio del mercado en rojo

El mercado financiero atraviesa jornadas marcadas por la volatilidad internacional, con caídas generalizadas en los principales activos. En este contexto, Emilse Córdoba sostuvo que “todo rojo el mercado, el mercado exterior más rojo que lo que tiene que ver con Argentina”, marcando una diferencia en el comportamiento local frente al escenario global.

La especialista señaló que, aunque las noticias internacionales no son favorables, los inversores han comenzado a moderar sus reacciones ante ciertos factores externos. En particular, destacó el impacto de la política estadounidense: “las noticias no son buenas… pero ya no reaccionamos tan rápido con las declaraciones de Trump”, reflejando un cambio en la lectura del mercado.

Volatilidad extrema y cambio en la conducta inversora

Uno de los datos más relevantes que expuso Córdoba tiene que ver con la dinámica de las carteras en Estados Unidos. Según explicó, “las carteras de inversiones en Estados Unidos solían durar aproximadamente 6 meses… actualmente rotan su cartera cada 4 días”, lo que evidencia un nivel de incertidumbre inédito.

Este fenómeno responde, en gran parte, a la inestabilidad política y económica global. Aun así, la experta indicó que Argentina muestra cierto desacople: “afortunadamente, Argentina está en un microclima respecto de esto”, gracias a mejoras en su matriz económica, especialmente en exportaciones energéticas.

Sin embargo, el escenario local no está exento de desafíos. El riesgo país sigue siendo una barrera difícil de perforar y, según explicó, aún no se refleja plenamente en otros activos como las acciones. Además, advirtió que “hay otros puntos importantes que mira el inversor… como que no logra bajar la inflación”, lo que limita el optimismo.

Inversiones, tasas y cambios en el mercado local

En cuanto a las decisiones de inversión, Córdoba observó un posible cambio de comportamiento ante la baja de tasas. “Si vamos a asumir mayores riesgos… se está esperando una suba en las acciones”, afirmó, sugiriendo que podría haber un traslado de capital hacia activos con mayor potencial de retorno.

También se refirió a los recientes cambios regulatorios en instrumentos como Lecaps y Boncaps, destacando que buscan mejorar la operatoria del mercado. En ese sentido, explicó que “va a ser mucho más transparente, más ágil y muy beneficioso para las liquidaciones anticipadas”, en referencia al nuevo sistema.

Por último, abordó el uso del apalancamiento en el contexto actual. Si bien consideró que puede ser una herramienta útil, fue cauta: “lo más importante es saber qué activo voy a comprar”, subrayando la necesidad de tomar decisiones estratégicas y dentro de límites razonables.

