Gonzalo Martínez Mosquera advirtió por la crisis de las PYMES: “Nos sacan impuestos por un lado, pero también ingresos por el otro”

La situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina atraviesa un momento delicado, con señales crecientes de deterioro financiero. Gonzalo Martínez Mosquera, economista especializado en el sector, expuso un diagnóstico contundente: muchas firmas continúan operando aun cuando pierden dinero.

“Escucho a algunos economistas decir que, como las PYMES siguen produciendo, significa que están ganando plata, lo cual es incorrecto”, afirmó. Según explicó, la lógica microeconómica indica que las empresas pueden seguir funcionando para cubrir parte de sus costos fijos o simplemente para no perder su lugar en el mercado.

En ese contexto, el financiamiento se convierte en una herramienta de supervivencia más que de expansión. “La pregunta es si el crecimiento del crédito es porque hay proyectos interesantes o porque las empresas no llegan a fin de mes”, planteó, inclinándose por la segunda opción. A su vez, alertó sobre un fenómeno que comienza a intensificarse: “Estamos empezando a ver cómo crece la morosidad”.

Presión fiscal y caída de la demanda

El panorama se agrava por la falta de alivio impositivo. Martínez Mosquera fue claro al respecto: “Los impuestos más fuertes, IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, siguen estando ahí”, e incluso algunos han aumentado.

Además, introdujo un punto clave del debate económico: el impacto de la reducción del gasto público. Si bien reconoció la necesidad de recortar gastos ineficientes, advirtió sobre sus consecuencias en la actividad: “Cuando bajás el gasto público, las empresas pierden un cliente”, explicó, en referencia a la caída del consumo de jubilados o empleados estatales.

Desde su perspectiva, el problema radica en el equilibrio de las medidas. “Nos sacan impuestos por un lado, pero también ingresos por el otro”, sintetizó, poniendo en duda la mejora real para el sector productivo.

Reconversión sin demanda: un riesgo latente

Consultado sobre la posibilidad de reconversión de las PYMES, el economista coincidió en que es necesaria, pero advirtió que no puede darse en cualquier contexto. “Esa reconversión hay que darle tiempo y, sobre todo, hay que darle demanda”, sostuvo.

El riesgo, según detalló, es que sin un mercado que absorba la mano de obra, el resultado sea simplemente más desempleo. “Si hacés quebrar una empresa pero no hay demanda en otros sectores, no va a haber reconversión”, explicó.

En ese sentido, insistió en una medida central: “Es urgente que bajemos los impuestos si no queremos volver atrás”. Para Martínez Mosquera, la presión fiscal no solo asfixia a las empresas, sino que también limita la recuperación económica.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias sociales del deterioro: “Se está generando un malestar que puede tener impacto político y económico”, concluyó, dejando entrever un escenario complejo si no se corrige el rumbo.