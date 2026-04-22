Gustavo Sambucetti sobre el comercio electrónico: “El segundo semestre de 2025 hubo menos crecimiento”

El comercio electrónico en Argentina cerró 2025 con números positivos, pero con señales de enfriamiento hacia fin de año. Según explicó Gustavo Sambucetti, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, el sector creció en facturación, aunque condicionado por el contexto económico y la caída del financiamiento.

El titular de la Cámara de Comercio Electrónico detalló: “Nosotros recién terminamos un estudio que abarca todo el 2025, el cual dio un crecimiento total de 55% en facturación”, alcanzando un volumen significativo de ventas. Sin embargo, advirtió una clara diferencia entre tramos del año: “El segundo semestre hubo un menor crecimiento”.

En ese sentido, remarcó que el e-commerce ya no es un canal marginal: “Está inmerso en una economía de la cual no puede escaparse”, reflejando que su desempeño está cada vez más atado al consumo general.

Menos cuotas, menor consumo

Uno de los factores clave en la desaceleración fue la reducción de la financiación. Sambucetti explicó que el sistema depende fuertemente del crédito: “El 80% de las compras en comercio electrónico se hacen con tarjetas de crédito”, y dentro de ese universo, “el 60% durante el 2025 se hizo en tres o más cuotas”.

Por eso, la menor disponibilidad de cuotas impactó directamente en las ventas, especialmente en rubros de alto ticket como tecnología o turismo. A esto se suma un cambio en el comportamiento del consumidor: “Hoy la gente va comprando más planificado, más racional”, dejando atrás la lógica de compra anticipada para ganarle a la inflación.

Hot Sale y expectativas del sector

De cara a los próximos meses, el foco está puesto en uno de los eventos más importantes del año: el Hot Sale. Sambucetti adelantó: “Tenemos el 11, 12 y 13 de mayo el Hot Sale”, donde las empresas pueden concentrar en pocos días el equivalente a meses de ventas.

El evento contará con gran participación del sector: “Vamos a dar a conocer aproximadamente 800 marcas que están participando”, lo que lo posiciona como una oportunidad clave tanto para empresas como para consumidores.

Además, destacó los controles sobre las promociones: “Nosotros durante el evento vamos controlando lo que son las ofertas… para asegurarnos que sean reales”, en respuesta a dudas frecuentes sobre la veracidad de los descuentos.

Finalmente, el referente subrayó la importancia de la transformación digital: “El comercio electrónico es un complemento del comercio físico”, y llamó a los negocios a adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.