Boom del e-commerce: qué empleos crecen y por qué el delivery llegó para quedarse

El crecimiento sostenido del comercio electrónico y los envíos a domicilio está generando un cambio profundo en el mercado laboral. Aunque el empleo general no atraviesa su mejor momento, algunos sectores muestran dinamismo. “Esto parte básicamente por un cambio de modalidad de consumo”, explicó el especialista en recursos humanos Raúl Lacaze a Canal E, especialista en recursos humanos, quien destacó que esta transformación está impulsando nuevas oportunidades laborales.

El especialista señaló que actividades como la logística, el almacenaje y la distribución han ganado protagonismo. “Se ha transformado en una vía muy utilizada”, afirmó sobre el canal online, que hoy concentra una porción cada vez más relevante del consumo.

Nuevos empleos y cambio tecnológico

El auge del e-commerce no solo incrementó la demanda de repartidores, sino también de perfiles técnicos y operativos. “Ha generado una serie de puestos de trabajo que antes existían pero no eran tan masivos”, indicó Lacaze, al referirse a roles como operarios de depósito, técnicos de mantenimiento y auditores de ruteo.

Según detalló, detrás de cada compra online existe una compleja estructura logística. “Es increíble la magnitud que eso tiene y lo que significa preparar un despacho, el embalaje y el control de la entrega”, subrayó.

Además, la incorporación de tecnología ha sido clave para consolidar esta tendencia. “Se ha ido generando como confianza en esta manera de consumir”, sostuvo, al explicar cómo la mejora en los plazos de entrega y la facilidad para realizar cambios impulsaron el crecimiento del canal digital.

En paralelo, la Inteligencia Artificial comienza a jugar un rol cada vez más relevante. “Es una herramienta que hoy ya está masivamente incorporada”, afirmó, aunque aclaró que su avance también implica desafíos en términos de empleo: “Hay mucho de la tarea rutinaria que la Inteligencia Artificial reemplaza”.

¿Una tendencia permanente?

De cara al futuro, Lacaze consideró que este fenómeno no es pasajero. “Honestamente yo creo que es una modalidad que vino para quedarse”, aseguró, al tiempo que destacó los beneficios que perciben los usuarios: comodidad, seguridad y eficiencia.

El especialista planteó que incluso con una eventual recuperación del consumo tradicional, ambos modelos convivirán. “Van a convivir”, afirmó, al señalar que el e-commerce seguirá siendo una alternativa clave dentro del ecosistema comercial.

En ese sentido, destacó un cambio cultural en los consumidores. “Hoy es más común escuchar que la cosa funciona”, indicó, en referencia a la mejora en la experiencia de compra online.

Finalmente, resumió el impacto del fenómeno en el mundo del trabajo: “Es un segmento que está teniendo un movimiento que parece medio atípico cuando uno mira el consumo en general”, concluyó, dejando en claro que la transformación digital redefine no solo cómo compramos, sino también cómo trabajamos.

