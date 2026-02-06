Gustavo Sambucetti: “El comercio electrónico creció un 60% nominal en 2025”

El comercio electrónico cerró 2025 con un crecimiento contundente que confirma su consolidación dentro del consumo argentino. Según explicó Gustavo Sambucetti, el sector registró “un crecimiento del 60% nominal, 32 puntos por arriba de la inflación”, junto con “un crecimiento en unidades del 28%”, lo que refleja un avance real del canal digital.

El titular de la CACE destacó que el e-commerce ya no es un canal marginal. “Hoy el comercio electrónico ocupa un lugar con un peso relativo importante dentro de las ventas de las empresas”, afirmó, y agregó que su desempeño suele replicar lo que ocurre en cada sector de la economía.

En cuanto a las categorías más relevantes, Sambucetti detalló que “turismo fue la categoría con mayor peso en facturación”, seguida por “alimentos, bebidas y artículos para el hogar” y, en tercer lugar, “todo lo que tiene que ver con electro grande, como televisores”. En volumen de unidades, lideraron “alimentos, bebidas y artículos de limpieza”, junto con “herramientas para la construcción, una categoría que creció bastante por arriba del promedio”.

Consumidor maduro, eventos clave y desafíos fiscales

Sambucetti subrayó que el consumidor digital argentino muestra un mayor nivel de sofisticación. “Es un consumidor cada vez más maduro y más en búsqueda de oportunidades”, señaló, al referirse a eventos como el Hot Sale y el Cyber Monday. “Durante esa semana se genera un mes adicional de venta para las empresas”, explicó, destacando que participan “alrededor de 1.000 marcas”, lo que impulsa la competencia y los descuentos.

Sobre la estrategia empresarial, remarcó la complementariedad entre lo físico y lo digital. “La mayoría de las empresas tienen comercio a la calle y online, con sitio propio y presencia en marketplaces”, indicó. En ese sentido, definió al consumidor actual como “multiplataforma y multicanal”, y sostuvo que la clave está en la omnicanalidad. “No hay que llevar al consumidor a que compita por canales, sino que pueda elegir según el momento y la situación de consumo”, afirmó.

Uno de los principales desafíos del sector sigue siendo la carga impositiva. Sambucetti explicó que, si bien las compras vía courier representan solo “un 4% del total del comercio”, en algunas categorías la competencia se vuelve desigual. “La estructura impositiva local es muy fuerte y pesada”, advirtió, y apuntó contra el impuesto a los Ingresos Brutos. “Es acumulativo y termina siendo falta de competitividad, especialmente para las pymes”, señaló.

Finalmente, aseguró que desde la Cámara trabajan con las provincias para avanzar en soluciones. “Estamos trabajando con los distintos gobiernos provinciales para atacar este tema”, concluyó.

