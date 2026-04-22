Inflación: prevén desaceleración, pero advierten dificultades para perforar el 2%

La inflación en Argentina muestra señales de desaceleración tras el pico registrado en marzo, aunque el camino hacia niveles más bajos sigue siendo complejo. En este contexto, el economista Sebastián Menescaldi sostuvo que “la inflación en abril se está desacelerando”, impulsada por la ausencia de factores estacionales y aumentos significativos en rubros clave.

El especialista detalló que “no tenés los shocks que tuviste en el mes de marzo”, como subas en alimentos o educación, lo que permite proyectar una baja en el índice. En esa línea, anticipó que “la inflación de este mes se ubicaría en torno al 2,5%”, marcando un leve alivio frente al 3,4% previo.

Sin embargo, el escenario hacia adelante sigue condicionado por la inercia inflacionaria acumulada. Menescaldi advirtió que “te va a costar quebrar ese 2% de inflación en lo que sigue”, debido al arrastre de los primeros meses del año. A pesar de esto, estimó un promedio mensual cercano al 2% y una inflación anual en torno al 32%.

La tensión entre inflación y actividad económica

El análisis no se limita a los precios. El economista planteó que el Gobierno enfrenta un dilema central entre controlar la inflación y reactivar la economía. En ese sentido, explicó que “el gobierno estuvo optando en un momento entre inflación y actividad, privilegiando mantener una política monetaria restrictiva”, lo que impactó negativamente en el crédito y la producción.

No obstante, señaló un cambio reciente en la estrategia oficial: “empezó a relajar en algún sentido la política monetaria para que el crédito vuelva”, aunque esto podría implicar una inflación algo más elevada en el corto plazo.

Además, advirtió sobre un proceso de transformación estructural: “va a haber ciertas actividades que van a perder capacidad empresarial”, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de generación de empleo en nuevos sectores.

Macro, micro y política: el equilibrio pendiente

Uno de los conceptos centrales del análisis fue la dificultad de equilibrar las distintas dimensiones de la economía. Menescaldi resumió esta idea con claridad: “para poder gobernar el país necesitas tres cosas: la macro, la micro y la política”.

Según su visión, el Gobierno actualmente prioriza la estabilidad macroeconómica y el frente político, pero descuida la economía real: “está privilegiando la política y la macro, pero está perdiendo la micro”. Esta situación, advirtió, puede tener consecuencias en el plano electoral y social.

Otro punto clave es el tipo de cambio. El economista explicó que “hoy el gobierno está privilegiando sostener el tipo de cambio lo más bajo posible para que la inflación sea la más baja posible”, aunque esto afecta la rentabilidad empresarial y las exportaciones. En ese sentido, anticipó que podrían producirse ajustes en el segundo semestre.

Finalmente, utilizó una metáfora para describir el momento actual: “el gobierno está prometiendo una cruzada… tenemos que atravesar el desierto en el medio”, reflejando los costos sociales y económicos del proceso en curso.

