Qué muestran los datos del INDEC sobre el futuro de la economía

En la previa de un nuevo dato del EMAE, el economista Gastón Alonso analizó la evolución de la actividad económica y advirtió por el deterioro de sectores clave como la industria, la construcción y el comercio.

En diálogo con Canal E, el especialista sostuvo que los indicadores anticipados del INDEC reflejan una tendencia negativa que podría profundizarse en los próximos meses, en un contexto donde el foco oficial está puesto en la baja de la inflación.

El EMAE anticipa una caída de la economía

Alonso fue categórico respecto al dato que se esperaba. "Es muy esperable, te diría con un 100% de seguridad, que el dato va a ser negativo", afirmó.

Según explicó, los indicadores previos ya marcan el rumbo. "La industria cayó 4% y la construcción casi 1%", señaló, lo que anticipa un resultado débil para la actividad.

Industria en retroceso y sin señales de recuperación

El economista remarcó que el problema no es solo coyuntural. "La dinámica que muestran los sectores es difícil de revertir", advirtió.

En ese sentido, indicó que la tendencia negativa se sostiene en el tiempo. "La industria viene mostrando datos cada vez peores", planteó, marcando un deterioro sostenido.

Además, destacó un dato clave sobre la capacidad productiva. "La capacidad instalada fue del 54,6%, el nivel más bajo para un febrero en toda la serie", puntualizó.

Automotrices: más importaciones y menos producción

Uno de los sectores más afectados es el automotriz. "El 82% de los autos patentados son importados", señaló.

Al mismo tiempo, la producción local muestra un fuerte retroceso. "Se produjeron 41.000 autos contra 61.000 en 2023", indicó, lo que refleja una caída cercana al 30%.

Este fenómeno impacta directamente en el empleo formal del sector, que pierde peso frente a nuevas dinámicas laborales.

Empleo y cambio en las condiciones laborales

Alonso advirtió sobre el deterioro del empleo registrado. "Ya se acumulan ocho meses consecutivos de caída", explicó.

En ese contexto, parte del empleo se traslada hacia plataformas digitales. "No se puede comparar un empleo formal con uno de plataformas", sostuvo, al remarcar las diferencias en derechos y condiciones laborales.

Inflación como prioridad del modelo económico

El economista planteó que el Gobierno prioriza la desinflación por sobre otros sectores. "El gobierno está buscando bajar los precios cueste lo que cueste", afirmó.

En esa línea, explicó que la política económica apunta a consolidar ese objetivo. "La batalla de la inflación es el principal logro que quiere mostrar", expresó.

Expectativas negativas hacia adelante

El análisis de las encuestas empresariales también refleja preocupación. "Solo el 15% de los industriales cree que la producción va a aumentar", indicó.

Además, el clima de negocios muestra señales débiles. "Solo el 6% considera que su situación es buena", agregó, evidenciando un escenario adverso.

Obra privada y salarios, las claves del futuro

De cara a los próximos meses, Alonso señaló posibles cambios en la actividad. "El gobierno apunta a impulsar obras con inversión privada", comentó sobre la reactivación en infraestructura.

Sin embargo, advirtió sobre el rol de los ingresos. "Los salarios están en la misma lógica que la industria", afirmó, en referencia al ajuste en las paritarias.

El economista concluyó que el desafío será sostener el equilibrio entre estabilidad y actividad. "La pregunta es cómo soporta el tejido social este modelo", planteó, dejando abierto el interrogante sobre el rumbo económico.