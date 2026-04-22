El diputado opositor Esteban Paulón y el Gobierno coinciden en el mismo objetivo: derogar la Ley del Lobizón

La Libertad Avanza y el diputado de la oposición Esteban Paulón coincidieron al presentar diferentes proyectos legislativos con un mismo fin: derogar la “Ley del Lobizón”, de 1974, por la cual el Presidente se convierte en padrino del séptimo hijo, mujer o varón, de un matrimonio.

Según Clarín, el primero que presentó el proyecto fue Paulón, en septiembre de 2024, tras hacerse cargo de su banca. Entrevistado por el medio antes citado, el legislador reconoció que el texto no fue tratado en ese momento en el Congreso, por lo que resolvió volver a presentarlo ahora.

Esteban Paulón

Por su parte, la Libertad Avanza también presentó su proyecto en octubre de 2024, incluyéndolo dentro de la “Ley de derogación de legislación obsoleta - 'Ley de hojarasca'”, firmada, en ese momento, por el presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el quien entonces estaba a cargo de la jefatura de Gabinete Guillermo Francos.

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Esta iniciativa tampoco pudo tratarse entonces, por eso el oficialismo decidió volver a presentarla el 25 de marzo de este año, esta vez con la firma de Manuel Adorni, el nuevo ministro coordinador.

En su proyecto, Paulón revela que la idea original surgió en 1907, cuando el presidente José Figueroa Alcorta aceptó la solicitud de una pareja de inmigrantes alemanes para convertirse en padrino de su séptimo hijo varón.

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El legislador detalla que “la petición invocaba un ritual de la época de la zarina Catalina 'La Grande', a través del cual el padrinazgo imperial daba 'protección mágica' frente a la creencia de que el séptimo hijo varón se convertiría en lobizón, y la séptima hija mujer se convertiría en bruja, evitando así el abandono de la persona por parte de su familia”.

Durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, un decreto le daría legalidad a esta iniciativa. Allí se estableció que el padrinazgo se le daría al séptimo hijo varón o a la séptima hija mujer por orden cronológico de nacimiento. Un detalle fundamental es que solo obtendría el beneficio la familia que tuviera siete hijos de igual sexo.

Posteriormente, durante el Gobierno de Isabel Perón, se estableció por ley que los beneficiarios de decreto tenían derecho a que el Estado nacional les asegurara el acceso gratuito a sus estudios, desde el nivel primario hasta el universitario, inclusive.

Juan Domingo Perón y su esposa Isabel

En el año 2009, Cristina Kirchner, a través de un decreto, quitó la obligación de que el séptimo varón o la séptima mujer sean consecutivos para acceder a este beneficio.

De acuerdo a Clarín, Paulón expresó que hoy la ley “casi no tiene efecto práctico. Es una ley que tiene no muchos beneficiarios y beneficiarias en el país". Si se aprueba su proyecto, de acuerdo al legislador se sostendrá "el beneficio a los que ya cobran" y "se irá extinguiendo con el tiempo y eventualmente para familias numerosas habrá que pensar otras políticas públicas”.

La realidad es que el proyecto del Gobierno no es muy diferente al que envió Paulón: afirma que esta ley es obsoleta al darle al apadrinado “la gratuidad de la educación, siendo que la educación pública gratuita ya es un beneficio general en nuestro país, junto con otras prestaciones sociales”.

Y agrega que “asimismo, en la actualidad, en caso de corresponder, el Estado presta una ayuda económica a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por lo tanto, esta norma no tiene aplicación práctica en la actualidad sin perjuicio de lo cual se respetarán los beneficios de quienes hoy cuentan con ellos”.

Manuel Adorni

El diputado Esteban Paulón contra Manuel Adorni

El pasado 29 marzo, el diputado nacional Esteban Paulón afirmó que la investigación judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza y señaló que las sospechas sobre financiamiento de viajes y compra de inmuebles “golpean el corazón del discurso de austeridad” del Gobierno.

“El piloto del vuelo de regreso declaró que Marcelo Grandío fue el que pagó los viajes, contradiciendo al propio Adorni que había establecido que los había pagado él”, declaró el legislador en Splendid AM 990.

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Paulón reconoció que “creemos que es importante saber cómo una persona que declaraba que su único ingreso era el de funcionario adquirió varias propiedades, no se desprendió de ninguna, realizó viajes en aviones privados y compró pasajes en primera clase. Es bastante difícil de explicar”.

Y explicó que “es el peor daño que le podía ocurrir al Gobierno porque Adorni era la principal cara del discurso moral de austeridad. Cuando uno contrasta ese relato con el nivel de vida y los bienes que tiene, queda al desnudo la hipocresía y la dificultad para sostener esa narrativa”.

HM/DCQ