Victoria Villarruel destrozó a Manuel Adorni, Diego Santilli y Martín Menem: "Lo peor de la casta"

La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no participar de la misa que se realizó este 21 de abril en la Basílica de Luján en homenaje por el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Prefirió ir a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y allí apuntó contra Manuel Adorni y otros funcionarios presentes en la ceremonia oficial diciendo que no quiso juntarse con “lo peor de la casta política”.

En declaraciones a los medios de prensa que la esperaban, la funcionaria declaró: “Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios. La ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa. Era una ceremonia que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas”.

Y cerró el tema remarcando: “Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”.

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Al encontrarse el presidente Javier Milei en Israel, Villarruel quedó a cargo de la primera magistratura y, por ese motivo, se esperaba que participara en la misa oficial de Luján en honor al Papa Francisco donde sí estuvieron presentes cuatro figuras centrales del oficialismo: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

También se encontraban en el lugar, pero filas más atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, y los intendentes Mariel Fernández (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo) y Federico Otermín.

Misa en homenaje por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco donde estuvieron presentes los principales funcionarios de Milei

La acusación de Javier Milei contra Victoria Villarruel

El pasado 5 de abril, Javier Milei concedió una entrevista al medio español El Debate donde acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de tratar de boicotearlo y traicionarlo. “A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, afirmó.

El máximo referente de La Libertad Avanza relacionó ese distanciamiento con el quiebre que sucedió durante el Pacto de Mayo, recordando que la vicepresidenta faltó a la firma por un supuesto cuadro gripal. “Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile”, ironizó el mandatario. Además, denunció que tras ese episodio la vicepresidenta “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”.

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Milei también criticó la decisión de Villarruel de “rendir tributo a Isabel Perón”, inaugurando un busto en su honor en la Cámara alta.

HM/DCQ