Congreso en tensión: salud mental, discapacidad y deuda

La agenda del Congreso retoma impulso con temas sensibles que atraviesan tanto al oficialismo como a la oposición. Según Mariana Mei, el foco está puesto en proyectos clave y en la dificultad del Gobierno para ordenar el escenario político.

“Esta semana, la semana política, tiene varias claves para entenderla”, señaló, al tiempo que advirtió que, aunque no hay sesiones confirmadas, el movimiento legislativo es intenso. Entre los temas destacados aparecen iniciativas sobre salud mental y discapacidad, junto a debates económicos y sociales urgentes.

“Hay proyectos enviados por parte del oficialismo sobre salud mental y también sobre emergencia en discapacidad”, detalló Mei, remarcando que se trata de un intento por “retomar el pulso político del Congreso”.

Salud mental y discapacidad: reformas y polémicas

Uno de los puntos más relevantes es la posible modificación de la ley de salud mental. “Se cambiaría el paradigma para que la internación sea más inmediata en algunos casos”, explicó, en referencia a un enfoque más preventivo que el actual sistema.

En paralelo, la iniciativa sobre discapacidad genera fuertes cuestionamientos. “Buscan primero reempadronar a todos porque dicen que hubo un crecimiento exponencial que llaman fraude”, indicó. Este proceso incluiría incluso a personas con discapacidades graves, lo que despierta preocupación en distintos sectores.

Además, advirtió que el proyecto no contempla la cancelación de deudas existentes: “No hablan de pagar ningún tipo de deuda”, subrayó, marcando uno de los puntos más conflictivos del debate.

Deuda, financiamiento y crisis institucional

El problema de los pagos atrasados atraviesa varias áreas. “La deuda sigue estando porque son servicios prestados”, afirmó Mei, al referirse a la situación de prestadores vinculados a la discapacidad, que acumulan meses de atraso.

En este contexto, también surge una crítica estructural al funcionamiento institucional: “Hay leyes que se aprueban pero luego no se cumplen”, sostuvo, incluyendo casos como el financiamiento universitario y fallos judiciales desatendidos.

La agenda económica tampoco queda afuera. El Gobierno busca aprobación legislativa para saldar una deuda histórica, mientras enfrenta cuestionamientos por decisiones tomadas sin intervención del Congreso. “El oficialismo necesita el Congreso para algunas cosas, pero para otras no lo consulta”, deslizó.

Por último, Mei destacó que el contexto político cambió en poco tiempo: “Ya no es lo mismo que vimos al principio de las sesiones extraordinarias, el mapa político es otro”. Incluso aliados comienzan a mostrar diferencias, lo que complica la estrategia oficialista.

En este escenario, el Congreso aparece como un espacio clave para canalizar demandas sociales urgentes. “No se puede tapar el sol con un dedo y van a tener que habilitar algunos de estos temas”, concluyó.

